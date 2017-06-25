В Башкирии белорусский дальнобойщик устроил серьезную аварию с участием трех фур 8 25.06.2017, 18:45

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Фото: Фото: УГИБДД МВД по Республике Башкортостан

Три человека получили травмы в ДТП с участием трех фур, которое произошло вечером 24 июня в Туймазинском районе.

Об этом tut.by сообщили в УГИБДД МВД по Республике Башкортостан.

По предварительной информации, 25-летний водитель фуры Scania, минчанин, ехал по трассе М5 «Урал» со стороны Самары в направлении Уфы. На 1341-м километре дороги он не справился с управлением и совершил касательное столкновение со встречной фурой Scania. После этого грузовик под управлением белоруса продолжил движение и лоб в лоб столкнулся с фурой DAF.

Фото: Фото: УГИБДД МВД по Республике Башкортостан

В результате ДТП минчанин и его 27-летняя пассажирка получили серьезные травмы и были госпитализированы в реанимационное отделение больницы. Также в аварии пострадал и 35-летний водитель DAF, житель Челябинской области. Третий водитель, 57-летний житель Ульяновской области, не пострадал.