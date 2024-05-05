«У Бога на плече – шеврон с украинским флагом» 4 5.05.2024, 9:43

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Зеленский мощно поздравил украинцев с Пасхой.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Пасхой. Он отметил: в сложнейший период новейшей истории Украины народ познает истинное наполнение библейских заповедей и четко понимает, кто есть кто в современном мире.

Украинцы ведут справедливую войну, защищая собственное право на существование, а Бог точно стоит на стороне тех, за кем правда – на стороне Сил обороны.

Поздравление появилось в канале президента Украины в Telegram.

«Библия учит нас любви к ближнему. А настоящее показало нам истинное значение этого слова. Когда все мы стали друг другу ближними. А бывший сосед, постоянно набивавшийся нам в братья, для нас далек навеки. Он нарушил все заповеди, возжелал наш дом, пришел нас убивать», – говорится в сообщении Зеленского.

Глава украинского государства уверен: преступление России не является секретом, равно как и то, что украинцы ведут справедливую борьбу. Следовательно – Украина непременно должна победить.

«Мир видит это (преступления РФ. – ред.). Бог знает это. И мы верим: у Бога на плече – шеврон с украинским флагом. Так что с таким союзником жизнь точно победит смерть. С Пасхой всех вас, дорогие украинцы! Христос воскрес! Воистину воскрес!» –– сказал президент Украины.