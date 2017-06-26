Сказка про белого бычка длиной в 10 лет 2 26.06.2017, 9:05

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Рецессия и экономический кризис в Беларуси, начавшиеся в 2010 году, будут продолжаться до 2020-го.

Выступая на презентации «Белорусского ежегодника», организованной сайтом «Наше мнение», Белорусским институтом стратегических исследований (BISS) и рядом других структур, научный сотрудник Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Дмитрий Крук констатировал, что в Беларуси возникло привыкание к кризису и рецессии. По его словам, это, наверное, главная тенденция 2016-го года, сообщает ej.by.

Говоря про перспективы экономического развития Дмитрий Крук отметил, что «с большой вероятностью все 10-летие: с 2010 по 2020 год будет потеряно». Он также отметил, что при отсутствии реформ многие звучащие обещания ни к чему не ведут.

«Сказка про белого бычка продолжается и каких-то оснований для оптимизма выделить нельзя», - признал Дмитрий Крук, анонсировав свою статью в «Белорусском ежегоднике».

В частности, в данной работе отмечается, что совокупные потери от рецессии за два последних года достигли тревожных значений. В 2016 году ВВП сократился на 2,6%, а за два последних года снижение выпуска составило 6,4%. Валовое накопление основного капитала в 2016 году снизилось на 16,7%, а за два года объем инвестиций сократился на 29,6%.

В отраслевом разрезе единственным источником роста в 2016 году стало сельское хозяйство: добавленная стоимость выросла на 3,4%, обеспечив 0,2 процентного пункта прироста выпуска. В 2016 году лидерами спада стали строительство (-15,9%) и торговля (-7,4%). Причем в строительстве потери выпуска за два года составили около 27%.

В заключение Дмитрий Крук в своей работе констатировал, что в 2016 году экономический спад приобрел устойчивый характер с преимущественно структурными факторами, как движущей силой.

«Автоматического выхода из такой рецессии не произойдет, поэтому она может длиться долго. Более того, пока сохраняется отрицательный трендовый рост, маловероятно и практически недостижимо обеспечение устойчивого роста выпуска.

Выход в зону положительного роста может происходить лишь на фоне ощутимых улучшений во внешней конъюнктуре. Но даже в этом случае показатели роста будут близки к нулевой отметке и неустойчивы. То есть возврат к рецессии будет висеть постоянным дамокловым мечом над экономикой», - поделился мнением экономист.