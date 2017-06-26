ФСБ: Террористы использовали Telegram перед взрывом в Петербурге 10 26.06.2017, 9:21

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С помощью мессенджера исполнители якобы получали указания от «кураторов за рубежом».

ФСБ России заявляет об активном использовании террористами и «их кураторами за рубежом» для связи мессенджера Telegram, в том числе при теракте в метро Санкт-Петербурга 3 апреля, передает interfax.ru.

«В ходе оперативного сопровождения расследования теракта 3 апреля этого года в метрополитене Санкт-Петербурга ФСБ России получена достоверная информация об использовании террористом-смертником, его пособниками и зарубежным куратором мессенджера Telegram для сокрытия своих преступных замыслов на всех стадиях организации и подготовки террористического акта», - утверждается в поступившем в «Интерфакс» в понедельник сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Ведомство указывает, что «в ходе оперативно-розыскных мероприятий по выявлению законспирированных ячеек международных террористических организаций фиксируется тотальное использование их членами интернет-мессенджеров для осуществления конспиративной связи между собой и своими кураторами из заграницы». «Наиболее активно членами международных террористических организаций на территории РФ используется мессенджер Telegram, предоставляющий террористам возможность создавать секретные чаты с высоким уровнем шифрования передаваемой информации», - заявляют в ЦОС ФСБ.

Давление властей РФ на Telegram

На прошлой неделе глава Роскомнадзора Жаров дважды публично выступил на тему Telegram. В понедельник он пообещал обратиться к создателю мессенджера Павлу Дурову с тем, чтобы тот предоставил данные, необходимые для внесения Telegram в так называемый реестр организаторов распространения информации. В пятницу Жаров в самом деле опубликовал на сайте своей организации обращение к Дурову, в котором писал: «Время, отведённое Роскомнадзору законом на принятие решения, истекает. Поэтому я публично обращаюсь к команде Telegram и лично Павлу Валерьевичу Дурову: исполните российское законодательство! Выбор за вами», - говорилось в заявлении за подписью Жарова. По его словам, в случае фактического отказа от исполнения обязанностей организатора распространения информации Telegram в России должен быть заблокирован.

На это заявление Дуров все-таки отреагировал, назвав инициативу ведомства «саботажем государственных интересов». «Парадоксально, что на повестке дня в России нет блокировки контролируемых США Whatsapp или Facebook Messenger, но активно обсуждается блокировка нейтрального по отношению к России Telegram. Как только Telegram блокируется, переписка российских чиновников, их общение с друзьями и родственниками и прочие чувствительные данные через WhatsApp/Viber перейдут в подконтрольные Америке облака Apple iCloud/Google Drive», - написал он.

На этом обмен мнениями не закончился, и Жаров публично пожаловался на Дурова, упрекнув того в «нейтральном отношении к террористам». Дуров же напомнил чиновнику, что Telegram обрабатывает запросы на удаление террористических материалов со всего мира - и ни в одной стране Telegram не был заблокирован за «нейтральность» в этом вопросе.