В Минском метро началась летняя сиеста 1 26.06.2017, 9:43

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Метро перешло на более расслабленный режим работы.

26 июня Минский метрополитен перешел на летний режим работы, сообщается на его сайте.

В связи со снижением пассажирскопотока увеличился интервал движения поездов. А время работы метро сократилось.

На летний период во все дни недели метрополитен будет работать с 5.30 до 0.40. В 0.40 станции будут закрываться для входа пассажиров. Окончание движения поездов — в 1.10. Последние поезда с конечных станций «Малиновка», «Уручье», «Могилевская», «Каменная Горка» будут отправляться в 0.42.

Метрополитен предупреждает пассажиров, что для пересадки на станциях «Октябрьская» — «Купаловская» перед окончанием работы следует приезжать на пересадочный узел не на последнем, а на предпоследнем поезде.