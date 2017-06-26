Крэйг Вудкрофт подписал контракт с «Серветтом»1
- 26.06.2017, 10:45
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Новый контракт бывшего главного тренера минского «Динамо» рассчитан на три года.
Бывший главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт заключил контракт с «Серветтом». Соглашение со швейцарским клубом рассчитано на три года, сообщает «Прессбол».
«Крейг оказался лучшим выбором с точки зрения нашего видения команды и игры. У него очень современный стиль, основанный на быстроте и владении шайбой», — отметил член совета директоров клуба Майк Гиллис.
Напомним, 23 июня минское «Динамо» досрочно расторгло контракт с Вудкрофтом по обоюдному согласию сторон.