Крэйг Вудкрофт подписал контракт с «Серветтом» 1 26.06.2017, 10:45

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Крэйг Вудкрофт

Фото: pressball.by

Новый контракт бывшего главного тренера минского «Динамо» рассчитан на три года.

Бывший главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт заключил контракт с «Серветтом». Соглашение со швейцарским клубом рассчитано на три года, сообщает «Прессбол».

«Крейг оказался лучшим выбором с точки зрения нашего видения команды и игры. У него очень современный стиль, основанный на быстроте и владении шайбой», — отметил член совета директоров клуба Майк Гиллис.

Напомним, 23 июня минское «Динамо» досрочно расторгло контракт с Вудкрофтом по обоюдному согласию сторон.