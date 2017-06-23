Крэйг Вудкрофт ушел из минского ХК «Динамо» 2 23.06.2017, 18:38

Крэйг Вудкрофт

Контракт с канадским тренером расторгнут по соглашению сторон.

Главный тренер минского хоккейного клуба «Динамо» Крэйг Вудкрофт покинул минское «Динамо», сообщает официальный сайт клуба.

Контракт с канадским специалистом был досрочно расторгнут по соглашению сторон.

Напомним, ранее глава наблюдательного совета минского «Динамо» Игорь Шуневич заявил о том, что клуб намеревался оставить Вудкрофта главным тренером. Но поменять его штаб на белорусских специалистов.

Ранее сообщалось о том, что Вудкрофт возглавит швейцарский «Серветт».