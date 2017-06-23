закрыть
23 июня 2017, пятница, 20:03
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Крэйг Вудкрофт ушел из минского ХК «Динамо»

2
  • 23.06.2017, 18:38
Крэйг Вудкрофт

Контракт с канадским тренером расторгнут по соглашению сторон.

Главный тренер минского хоккейного клуба «Динамо» Крэйг Вудкрофт покинул минское «Динамо», сообщает официальный сайт клуба.

Контракт с канадским специалистом был досрочно расторгнут по соглашению сторон.

Напомним, ранее глава наблюдательного совета минского «Динамо» Игорь Шуневич заявил о том, что клуб намеревался оставить Вудкрофта главным тренером. Но поменять его штаб на белорусских специалистов.

Ранее сообщалось о том, что Вудкрофт возглавит швейцарский «Серветт».


Мнение

По какому поводу восторг?
По какому поводу восторг? Светлана Калинкина
К чему психоз?
К чему психоз? Владимир Халип
Легкость в мыслях необыкновенная
Легкость в мыслях необыкновенная Леонид Злотников
Як гандбол у хакея… прайграў
Як гандбол у хакея… прайграў Алег Дашкевіч


Интервью

Раса Юкнявичене: Кремль может использовать Островецкую АЭС для гибридной войны
Раса Юкнявичене: Кремль может использовать Островецкую АЭС для гибридной войны
Андрей Шарендо: Регионы готовы взяться за вилы
Андрей Шарендо: Регионы готовы взяться за вилы
Василий Шлындиков: Лукашенко лучше уйти самому
Василий Шлындиков: Лукашенко лучше уйти самому
Евгений Афнагель: Диктатура труслива
Евгений Афнагель: Диктатура труслива