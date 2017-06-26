Эксперт из Академии Наук раскритиковал проект Мясниковича 3 26.06.2017, 10:53

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Михаил Мясникович

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Георгий Гриц прокомментировал инвестиционную политику властей.

Заместитель директора по науке Центра системного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси Георгий Гриц прокомментировал инвестиционную политику, проводимую в стране.

«Белорусские чиновники всеми силами пытаются «ублажить» иностранного инвестора, однако безрезультатно. Национальный бизнес устроила бы и половина благ, которые мы предлагаем «чужим дядям», — написал Гриц в колонке для еженедельника «Белорусы и рынок».

Есть такой фильм — «Чего хотят женщины» с Мелом Гибсоном в главной роли. Его герой, сексапильный Ник Маршал, ищет ответ на традиционные мужские вопросы: что же еще ей от меня нужно? что мне нужно сделать, чтобы она была счастлива именно со мной? Белорусские чиновники ищут ответы на схожие по формулировке, иные по содержанию, но не менее сакраментальные вопросы: почему в страну не поступают прямые инвестиции? что еще нужно этим буржуям? Вроде бы и порядок в стране есть, жители неглупые, неизбалованные, работать умеют, да и три четверти территории функционируют фактически в режиме налогового «офшора», а все равно инвестиции не поступают…

Фактически профильные чиновники уже много лет работают как в том анекдоте про консультанта, который после очередной неудачи своего прожекта говорит клиенту: не волнуйтесь, у меня в запасе еще много идей.

Попробовали уже почти все возможные варианты административного ресурса вплоть до индивидуального закрепления важнейших инвестиционных проектов за членами правительства, губернаторами и руководителями отраслевых комитетов и концернов. Причем часто даже не задаваясь вопросом, имеет ли куратор хотя бы базовые знания, касающиеся вверенного ему проекта. Стоит ли после этого удивляться фактам, которые представил бывший помощник главы государства Кирилл Рудый: в 2009—2015 годах было заключено 1844 инвестиционных договора, из них реализована только треть, еще примерно столько же расторгнуто до реализации».

Также Георгий Гриц высказался по поводу идеи, ныне фигурирующей во властных кабинетах:

«Правительство изучает целесообразность реализации очередной задумки председателя «совета республики национального собрания» Михаила Мясниковича. Он предлагает создать институт специальных долгосрочных инвестиционных договоров. Министерство антимонопольного регулирования и торговли уже взяло под козырек и подготовило проект соответствующего указа.

Традиционно документ направлен «на стимулирование инвестиционной деятельности и является для инвестора гарантом реализации произведенного товара (продукции) при вложении инвестиций в создание (модернизацию, освоение) производства товара на территории Республики Беларусь». При этом проект предусматривает «заключение договора с иностранными заказчиками на поставку товара, производство которого создано (модернизировано, освоено) на территории Республики Беларусь в соответствии с таким инвестиционным договором, с применением процедуры закупки из одного источника».

В качестве обоснования приводится следующий довод: «Принятие вышеуказанных норм послужит целям формирования, в том числе, высокотехнологичной, конкурентоспособной промышленности, обеспечения обороны страны и безопасности государства, <…> поможет осваивать производство инновационной промышленной продукции, рационально и эффективно использовать материальные, финансовые, трудовые и природные ресурсы».

Так и хочется спросить у инициаторов и разработчиков этого документа: а вы что, забыли о «результатах» инвестиционных проектов в деревообработке, машиностроении или нефтехимии? Как же быть с добросовестной конкуренцией, сторонником которой является нынешний руководитель МАРТ?

Ведь объективно внедрение института специального долгосрочного инвестиционного договора может стать крайне опасной тенденцией в монополизации и, как следствие, привести к ограничению конкуренции и росту цен. В частности, может возникнуть угроза для конкуренции ввиду ограничения доступа импорта на белорусский рынок, создания дискриминационных условий функционирования товарных рынков путем предоставления отдельным хозяйствующим субъектам различных преимущественных условий (при наличии иных действующих хозяйствующих субъектов) посредством заключения специального долгосрочного инвестиционного договора».