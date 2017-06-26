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В штате Нью-Йорк на Купалье требовали освободить белорусских политзаключенных

  • 26.06.2017, 15:46

В ночь с 24 на 25 июня американские белорусы отметили Купалье.

Подготовкой и организацией празднования занимались члены Белорусско-американского объединения «Погоня». Многие приехали на Купалье впервые, а некоторые привезли с собой и маленьких детей, сообщает «Белсат».

Перед праздничной частью участники мероприятия напомнили о том, что в Беларуси за решеткой остаются политзаключенные по «делу патриотов» и сфотографировались с плакатами «Свабоду патрыётам!».

Валентина Якимович, которая принимала активное участие в организации мероприятия, объяснила значения купальских символов и пения, чтобы каждый лучше понял смысл этого праздника и игр вокруг костра.

Избранные присутствующими Купала и Купалинка разожгли костер и объявили начало празднования. Одним из наиболее захватывающих ритуалов, безусловно, были прыжки через костер. Организаторы подготовили особый напиток, который варился из трав и меда, – крупник.

Наши соотечественники, собравшиеся на празднование, уверены, что благодаря чествованию белорусских традиций популяризируются знания о нашей стране и происходит консолидация белорусов зарубежья.


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