Россельхознадзор забраковал белорусскую говядину 1 26.06.2017, 16:35

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Ведомство не пустило в РФ 16 тонн говядины из Беларуси из-за нечитаемых клейм.

Инспекторы управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям задержали на прошлой неделе в брянском пункте принятия уведомлений "Красный камень" более 16 тонн охлажденной говядины, сообщает interfax.by.

Партия мяса в четвертинах производства ОАО "Пинский комбинат" следовала в Санкт-Петербург и сопровождалась сертификатом ветеринарной службы Беларуси. Однако специалисты Россельхознадзора установили, что на части четвертин имелись нечитаемые оттиски ветеринарных клейм. Принято решение о возврате груза отправителю.

Также на прошлой неделе в Брянской области было утилизировано 16 тонн говядины в четвертинах другого белорусского производителя - ООО "Велград" (Минск). Эту партию ранее задержали брянские пограничники и передали в управление Россельхознадзора.

Согласно документам на автомобиль, на котором перевозилось мясо, груз следовал в Московскую область, а по накладной - в Могилевскую область. Продукция сопровождалась свидетельством ветеринарной государственной службы Беларуси, но в ходе досмотра мяса инспекторы Россельхознадзора обнаружили следы зачистки старых ветеринарных клейм, а на ряде четвертин - нечитаемые оттиски клейм.