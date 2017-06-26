«Теперь на работе меня называют не иначе как танкист» 2 26.06.2017, 18:28

ФОТо: CITYDOG.BY

Сделавший селфи на фоне «того самого танка» минчанин стал звездой Сети.

В Беларуси родился локальный мем, готовый улететь далеко за пределы границы синеокой. Созданию мема поспособствовали и мы, и ДТП с участием танка, и, как оказалось позже, погода. Одним словом, многие звезды сошлись, чтобы молодой человек со смартфоном в чехле с надписью Pavlik на фоне подбитого Т-72 Б стал известен в сети. В миру его действительно зовут Павел, ему 24 года, и он работает каменщиком без выходных, пишет Onliner.by.

«Возвращался с работы — я в субботу тоже работаю. Вообще, я работаю без выходных: сколько сделаю за месяц, столько и получу. В общем, шел по проспекту и решил посмотреть на военную технику — честно, ни разу не был на параде, не знаю, как там все выглядит. В день, когда он проходит, обычно просто отдыхаю. В какой-то момент услышал звук удара и побежал туда. Захотелось запечатлеть, а основная камера на смартфоне работает плохо, потому решил сделать селфи. Поза, как я фотографируюсь, быстро разлетелась по соцсетям. Появилось немало забавных мемов».

«Когда на следующий день пришел на работу, меня коллеги тут же окрестили танкистом. Мой друг служит в танковых войсках, мы с ним вместе посмеялись над ситуацией. Хотя, конечно, военным не до смеха, кому-то перепадет. В целом к парадам у меня двоякое отношение: с одной стороны, как демонстрация и шоу, они неплохи; с другой встает вопрос трат».

В Министерстве обороны поднимали вопрос расходов во время последней пресс-конференции. «Финансирование — в пределах средств, выделяемых министерству на текущие нужды. А дотирование обороны в нашей стране — 1 процент ВВП.