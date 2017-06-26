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Крупнейший в истории британский авианосец выходит в море

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  • 26.06.2017, 19:11
Фото: JOHN LINTON/BAE SYSTEMS/PA

Размеры палубы нового авианосца соответствуют трем футбольным полям.

Крупнейший корабль Королевского военно-морского флота Великобритании, авианосец «Куин Элизабет»(Queen Elizabeth), в понедельник покидает док на восточном побережье Шотландии и отправляется в испытательное плавание, пишет bbc.com.

Столь огромного корабля у Королевского ВМФ никогда не было. Размеры палубы нового авианосца соответствуют трем футбольным полям. Его строительство обошлось больше чем в 6 млрд фунтов (более 7,6 млрд долларов).

Для того чтобы выйти из бухты, кораблю понадобятся 11 буксирных катеров. Они будут сначала ожидать прилива - чтобы выйти из бухты, а затем отлива, чтобы корабль смог пройти под мостом через залив Ферт-оф-Форт и выйти в Северное море.

Для того чтобы пройти под мостом Форт-Бридж, «Куин Элизабет» придется понизить свою мачту.


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