Россия отзывает своего посла из США 26.06.2017, 19:32

Решение могло быть принято в связи с расследованиями ФБР.

Российская Федерация отзывает своего посла Сергея Кисляка из Вашингтона. Об этом сообщает американское издание BuzzFeed News со ссылкой на три источника, пишет unian.net.

Издание отмечает, что решение вернуть Кисляка в Россию вместо того, чтобы назначить его на руководящую должность в Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, как об этом сообщали ранее несколько СМИ, появилось на фоне расследований ФБР и Конгрессом контактов российского дипломата с главными советниками Дональда Трампа во время избирательной кампании в 2016 году.

Вместе с тем сказано, что уход Кисляка давно уже ожидался, но в Москве не подтверждали дату его отъезда. В то же время, бизнес-совет США—Россия организует прощальный вечер с послом Кисляком, который должен состояться 11 июля в отеле St. Regis.

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в понедельник сказала, что Кисляк, работающий в США уже 9 лет, войдет в историю как человек, который сделал все возможное для развития двусторонних отношений, даже в самые сложные времена.