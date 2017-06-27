Определилась дата старта БАТЭ в квалификации Лиги чемпионов 27.06.2017, 14:58

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Первым соперником борисовчан во 2-м квалификационном раунде ЛЧ станет победитель матча «Алашкерт» — «Санта-Колома».

Определились дата и время начала домашнего поединка БАТЭ во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов — 2017/18, сообщает официальный сайт борисовского футбольного клуба.

Стартовая игра БАТЭ в новом евросезоне состоится на поле «Борисов-Арены» в среду, 12 июля. Стартовый свисток прозвучит в 20.30.

В предстоящих поединках БАТЭ не поможет недавно восстановившийся после травмы капитан команды Виталий Родионов, получивший 4-матчевую дисквалификацию за грубое нарушение правил в противостоянии с казахстанской «Астаной» в прошлогодней квалификации Лиги Европы.

Напомним, что первым соперником БАТЭ в этом отборе Лиги чемпионов станет победитель пары 1-го квалификационного раунда «Алашкерт» (Ереван, Армения) — «Санта-Колома» (Андорра). Эти команды померятся силами 27 июня и 4 июля.

В ближайшее время на сайте БАТЭ появится информация по билетной программе на предстоящий матч.