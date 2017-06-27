Известный российский тренер попросил политического убежища в Эстонии 1 27.06.2017, 17:06

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Михаил Петров

Известный псковский тренер Михаил Петров покинул территорию России в связи с возможным преследованием.

Спортсмен попросил политического убежища в Эстонии.

Как сообщил «Псковской губернии» Михаил Петров, накануне он получил информацию из нескольких источников, что его деятельностью заинтересовались в отделе по защите конституционного строя УФСБ РФ по Псковской области, к которым, в свою очередь, обратились из федерального ведомства.

Предположительно, ситуация связана с появлением рисунков на стенах штаба 76-й десантно-штурмовой дивизии на улице Юбилейной в Пскове. Дети написали на стене военной части «Мир без войны» и «Войне нет», нарисовали солнце, а также государственные флаги России и Украины.

Рисунки появились 22 июня, военные помыли стену 24 июня.

«Последние сутки получал из разных источников информацию, которая сводилась к общему: я перешел какую-то грань. В итоге срочно пришлось покинуть территорию государства, сразу после тренировки, вот так - с рюкзаком с кимоно, в шортах и футболке. Предположительно, ситуацию подают так, что, мол, мы с ребятами вместе с рисунками рисовали призывы какие-то экстремистские и прочее. Бред, у нас есть фотографии стен. Может, они и нарисовали потом, сфотографировали и потом смыли, кто его знает? Только что я подал документы в департамент миграции на политическое убежище. Назад не вернусь», - рассказал «Псковской губернии» Михаил Петров.

Михаил Петров – известный псковский тренер по спортивным единоборствам. После конфликта с администрацией Псковской области начал активно заниматься общественной и политической деятельностью.