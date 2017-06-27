Ученые рассказали, в какое время лучше пить кофе, чтобы взбодриться 5 27.06.2017, 21:45

Австралийские исследователи пришли к очень интересному выводу.

Австралийские исследователи пришли к выводу, что чашка кофе по утрам приводит к нежелательным последствиям, пишет ФБА «Экономика сегодня».

Как сообщают СМИ, ученые считают, что в утренние часы на организм человека особенно сильно воздействует гормон стресса кортизол. Все положительные качества кофе этот гормон склонен подавлять. Поэтому напиток, как минимум, не приносит желанного результата.

Чтобы кофе не вредил организму, стоит принимать его спустя несколько часов после пробуждения. Тогда уровень кортизола заметно снизится, а кофе принесет желаемую бодрость.