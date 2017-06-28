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Беларусь получит почти в два раза меньше российской нефти

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  • 28.06.2017, 15:27

Россия в третьем квартале поставит в Беларусь 4,5 миллиона тонн нефти по сравнению с планами в семь миллионов тонн.

Об этом interfax.by сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

В свою очередь в концерне "Белнефтехим" сообщили, что "поставки будут осуществляться в соответствии с заявкой белорусской стороны".

Как сообщалось, в 2016 года Россия сократила поставки в Беларусь нефти до 18,4 млн т из-за разногласий в подходах к определению цены газа.

Во втором квартале разногласия были урегулированы. В первом квартале РФ поставила в Беларусь 4 млн т, во II квартале - 5 млн т. Пресс-секретарь "Транснефти" Игорь Демин сообщал, что во втором полугодии в Беларусь будет поставлено 15 млн тонн. Предполагалось, в третьем и четвертом квартале будет поставлено по 7 млн тонн нефти.


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