Китай «приговорил» белорусскую систему высшего образования 9 28.06.2017, 17:00

3,644

Система высшего образования в Беларуси полностью развалена, она не готовит специалистов, которые могут конкурировать.

Опубликован Шанхайский предметный рейтинг университетов Global Ranking of Academic Subjects (ARWU). Показатели Беларуси разгромно-позорные.

В Беларуси теперь сложно найти институты, дающие высшее образование – сплошь университеты и академии. Однако сменой вывески настоящее образование не заменишь. Это подтвердил Шанхайский предметный рейтинг университетов мира, пишет belaruspartisan.org.

Китай сложно заподозрить в предвзятости к Беларуси, в необъективности, в политической подоплеке низких оценок белорусских вузов. Более того, на показатели Шанхайского рейтинга не влияют ни степени академических свобод, предоставляемых в том или ином вузе, ни количество студентов, отчисленных по политическим мотивам, ни какие-либо иные национальные особенности образования. При этом Шанхайский рейтинг – один из наиболее авторитетных в мире. В нем не измеряется «средняя температура по учебному заведению», в нем ранжирование мировых университетов осуществляется по 52 предметам.

В стране могут быть не очень сильны политические науки, но классная медицина, и в рейтинг лучших медицинских вузов попадает, например, королевский университет Саудовской Аравии.

Страна, возможно, не осваивает космос, зато сконцентрирована на том, как возделывать свою землю, и в рейтинг лучших аграрных вузов попадают сразу несколько вузов из маленькой Эстонии.

У страны нет потребности в развитии социологии, зато развиваются биотехнологии – и в рейтинге лучших оказывается королевский университет Саудовской Аравии. И так далее.

Судя по рейтингу, у Беларуси нет потребности ни в чем. Провал по всем направлениям – от космоса до ветеринарии, от медицины до инженерных специальностей. Единственный белорусский вуз, попавший в рейтинг, Белорусский государственный университет по специальности «Физика». Место его 401-500, но это – огромное достижение и повод для радости.

Все остальные белорусские вузы – и аграрные, и технические, и экономические, и гуманитарные – в мировом измерении просто ничто. Это означает, что система высшего образования в нашей стране полностью развалена, что наша высшая школа не готовит специалистов, которые где-то с кем-то в будущем смогут конкурировать. Можно, конечно, напутствовать выпускников добрыми пожеланиями на дальнейшую жизнь, как это происходило недавно, при вручении дипломов. Но лучше объективно признать, что должного образования наши университеты и академии выпускникам не дали. Качественное белорусское образование – это миф, с которым давно пора расстаться, чтобы не пребывать в иллюзиях и думать, как ситуацию исправлять.

Национальная система образования штампует аутсайдеров, почему-то надеясь, что с ними страна пойдет на технологический и интеллектуальный прорыв. Вот только чудес не бывает. Это знает даже наша университетская наука.