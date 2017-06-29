Созревает революционный потоп в Беларуси 2 Павел Усов

29.06.2017, 15:52

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Нет и не было такого народа, который был бы готов к революции.

Да и революция – это не событие, это процесс, который может разворачиваться в условиях, когда большинство населения даже не осознает, что в него вовлечена.

Как правило, только сам факт свержения существующей власти считается революцией. Однако, на мой взгляд, революция это открытое и затяжное противостояние с авторитарной властью, в условиях, когда общество лишено иных механизмов воздействия на нее.

Революция может разворачиваться в течение нескольких лет, наращивая свою разрушительную энергию, из-за социальных и экономических противоречий, проблем, которые не решаются правящими элитами, но задавливаются при помощи репрессий.

В Беларуси революционный процесс развивается довольно активно и долго. В него периодически включаются отдельные группы населения, выплескивая недовольство по различным проблемам. Политические революции 2006, 2010. Социальные революции 2011, 2017. Последнюю можно назвать революцией «тунеядцев».

Революционный процесс можно сравнить с мощным потоком воды, которая течет по старым и износившимся трубам. Пока, белорусским властям удается залатывать «прорывы», однако напор и напряжение остаются, и рано или поздно сама система откажет и развалится, тогда наступит революционный потоп. И этот потоп происходит вне зависимости от готовности или неготовности населения к нему.

К революции невозможно быть готовым, как невозможно быть готовым к стихии.

Павел Усов, «Фейсбук»