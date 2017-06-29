Лукашенко улетел в Москву

Лукашенко улетел в Москву7
- 29.06.2017, 17:52
Диктатор направился на встречу с Путиным.
В российской столице у Лукашенко запланирована обширная программа, сообщил телеканал СТВ.
В предстоящие дни диктатор примет участие в заседании Высшего госсовета “союзного государства”. Ожидается также встреча Лукашенко с Владимиром Путиным, на которой правители обсудят “вопросы взаимодействия в интеграционных форматах и обменяются мнениями по международной повестке дня”.
Запланировано также участие Путина и Лукашенко в пленарном заседании Форума регионов.