закрыть
29 июня 2017, четверг, 18:18
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Лукашенко улетел в Москву

7
  • 29.06.2017, 17:52

Диктатор направился на встречу с Путиным.

В российской столице у Лукашенко запланирована обширная программа, сообщил телеканал СТВ.

В предстоящие дни диктатор примет участие в заседании Высшего госсовета “союзного государства”. Ожидается также встреча Лукашенко с Владимиром Путиным, на которой правители обсудят “вопросы взаимодействия в интеграционных форматах и обменяются мнениями по международной повестке дня”.

Запланировано также участие Путина и Лукашенко в пленарном заседании Форума регионов.


Мнение

А настоящие ли у любителя парадов полковники?
А настоящие ли у любителя парадов полковники? Виктор Корнеенко
Победа требует выхода на улицу
Победа требует выхода на улицу Николай Статкевич
Путина загнали в угол
Путина загнали в угол Дмитрий Орешкин
По какому поводу восторг?
По какому поводу восторг? Светлана Калинкина


Интервью

Яцек Ян Комар: Ожидаем провокаций накануне и во время учений «Запад-2017»
Яцек Ян Комар: Ожидаем провокаций накануне и во время учений «Запад-2017»
Раса Юкнявичене: Кремль может использовать Островецкую АЭС для гибридной войны
Раса Юкнявичене: Кремль может использовать Островецкую АЭС для гибридной войны
Андрей Шарендо: Регионы готовы взяться за вилы
Андрей Шарендо: Регионы готовы взяться за вилы
Василий Шлындиков: Лукашенко лучше уйти самому
Василий Шлындиков: Лукашенко лучше уйти самому