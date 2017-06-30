Как не набрать лишний вес, выезжая на пикник 5 30.06.2017, 16:34

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Диетическое меню для отдыха, которое придется вам по вкусу.

Чтобы радость от общения с друзьями и природой не омрачалась последующей прибавкой веса, предлагаем вкусное и, главное, диетическое меню для отдыха.

1. Овощи. Специалисты советуют рассчитывать на 200 - 300 граммов на человека. Овощи можно есть много и безболезненно: калорийность огурцов - 15 ккал, помидоров - 14 - 19 ккал, редиски - 20 ккал. Захватите зеленого лука (22 ккал), петрушки (45 ккал) и черемши (34 ккал). А вот от кетчупа (из-за высокой калорийности - 112 ккал) лучше отказаться.

2. Мясо. Вместо традиционной для шашлыков свинины можно взять курочку. Качественное куриное мясо благотворно влияет на нервную систему, содержит глютамин (аминокислота, которая наращивает мышцы), витамины (от А до магния), подходит диабетикам, нормализует метаболизм и активизирует работу почек.

Кроме этого, шашлык из куриного филе - диетическое блюдо: всего 84,3 ккал в 100 граммах (а в свином - 220). Агрокомбинат «Дзержинский» представляет новую линейку полуфабрикатов для гриля «На шампур!». Это шашлыки с разнообразными маринадами в удобной вакуумной упаковке, благодаря которой они дольше сохраняют свежесть и вкус.

Сколько брать? Рассчитывают, как правило, по 500 граммов мяса на человека - на компанию нужно будет несколько упаковок. Еще один горячий вариант - ароматные крылышки в маринаде, запеченные на решетке или на шампурах. Или сочные и румяные купаты с фантастическим вкусом. Любителям комфортного отдыха на природе по душе придется центр экотуризма «Станьково», где можно в уютных беседках приготовить шашлык на мангале самостоятельно либо же оценить шашлычное меню в ресторане «Графский маентак».

3. Хлеб. Если вы из тех, кто не может жить без хлеба, возьмите лучше цельнозерновой: если уж заряжаться калориями, так с витаминами (А, B, E, PP) и микроэлементами (йод, кальций, калий, натрий, фосфор). И помните: не больше 100 граммов!