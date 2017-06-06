Видеоблогер собрал в торговом центре Минска 3000 человек 10 6.06.2017, 7:47

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Организаторы вынуждены были прекратить встречу в целях безопасности.

Видеоблогер Влад Бумага 5 июня собрал в торговом центре Galleria на проспекте Победителей в Минске 3000 своих поклонников (это были подростки, девушки и парни), сообщает «Еврорадио».

Это должна была быть его «первая фан-встреча в Минске», да еще в день рождения. Влад обещал «подарки, ответы на вопросы и множество клевых селфи». Откликнулись тысячи школьников. Бумага пишет в соцсетях, что организаторы вынуждены были прекратить встречу в целях безопасности — боялись давки.

У блогера популярные страницы в соцсетях, на YouTube-канале он имеет более полутора миллиона подписчиков.