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Белорусские стартапы получили доступ к австрийскому акселератору

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  • 6.06.2017, 15:31
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Финтех-акселератор Elevator Lab стал доступен для белорусов.

«Лаборатория стартапов» запущена в Вене банками группы Raiffeisen Bank International. Эксперты этих банков будут выбирать перспективные стартапы со всей Европы, проекты должны касаться области финансовых технологий. Большие надежды организаторы акселератора связывают с белорусскими разработчиками, пишет onliner.by.

При попадании в программу акселератора команда будет четыре месяца развивать проект совместно со специалистами из Европы. Также им предстоит найти инвестора, а в результате они смогут выйти на рынок с готовым продуктом. В программу принимаются команды, которые уже выпускали свои проекты.

Несмотря на финансовую направленность, тематика получилась широкой: банковское обслуживание малого и среднего бизнеса, большие данные, финансовая аналитика и другие области. Организаторам особенно интересны стартапы в сфере платежных операций и RegTech.

В состав Raiffeisen Bank International входит «Приорбанк». Представители банка рассказали о Elevator Lab:

Белорусским стартапам сейчас уделяется большое внимание. Часто разработчики предлагают перспективные идеи, но не понимают, каким образом их развивать, монетизировать и масштабировать. Elevator Lab как раз и позволит им получить необходимую экспертизу и в конечном счете выйти на белорусский и европейский рынки не просто с идеей, а уже с готовым востребованным продуктом.

Белорусы могут подать заявку на участие до 31 июля.


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