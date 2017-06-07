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В Барановичи перебросили шесть российских Ил-76

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  • 7.06.2017, 9:59
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Эскадрилью сопровождают 70 военных РФ.

Эскадрилья из шести военно-транспортных самолетов Ил-76МД Воздушно-космических сил России прилетела в Беларусь для участия в совместных антитеррористических учениях «Славянское братство». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на подполковника ВКС Евгения Саложина.

«С военного аэродрома под Таганрогом на белорусский аэродром Барановичи для участия в совместных учениях «Славянское братство — 2017» 6 июня переброшена эскадрилья военно-транспортного авиационного полка ВКС России в составе шести Ил-76МД и около 70 человек личного состава, из них более 50 человек представляют летный состав», — сказал он.

Экипажи Ил-76МД совместно с белорусскими летчиками в ходе учений должны провести десантирование личного состава подразделений ВДВ России и Сил специальных операций Беларуси, а также специальных военных грузов в заданном районе на незнакомую площадку. «Сложность задачи в том, что выброска десантников и грузов будет осуществляться в одном из приграничных районов Брестской области на небольшую по размерам площадку приземления в лесисто-болотистой местности», — отметил Саложин.

В учениях «Славянское братство — 2017» участвуют более 300 военных Псковской десантно-штурмовой дивизии ВДВ России, свыше 400 военных 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады Сил специальных операций Беларуси и 50 военных специальной бригады Сербии. Задействованы также военно-транспортные самолеты Ил-76МД ВКС России, самолеты и вертолеты ВВС Беларуси.


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