Где «засветился» отстраненный от должности министр Ковхуто 2 8.06.2017, 15:26

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Андрей Ковхуто

Чем занимался опальный министр природных ресурсов Беларуси.

В отношении главы Минприроды Андрея Ковхуто начата проверка, а сам чиновник отстранен от работы.

Еще в середине марта появилась информация о том, что КГБ и КГК заподозрили чиновников министерства, а также работников «Научно-производственного центра по геологии» в срыве госпрограммы, пишет «Салiдарнасць».

Тогда сообщалось, что речь идет об ущербе государству на сумму в 600 тысяч долларов, которые госучреждение якобы переплатило буровым компаниям за не до конца выполненные разведывательные работы.

Подозреваемыми были признаны четыре руководителя НПЦ и его филиалов, а также высокопоставленный чиновник из Минприроды.

Интересно, что фамилия Ковхуто в тот момент не называлась. Но уже 8 июня стало известно, что министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Ковхуто отстранен от работы, так как в отношении была начата проверка.

Главным следственным управлением расследуется уголовное дело о служебном подлоге в отношении ряда должностных лиц, в качестве подозреваемого по данному делу привлечен Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Ковхуто, рассказала официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова. Действия должностного лица квалифицированы по ч.4 ст. 16, ч.1 ст. 427 (Организация служебного подлога) Уголовного кодекса РБ. С подозреваемым проводятся следственные действия, мера пресечения не применялась. По решению следствия избрана мера процессуального принуждения — отстранение от должности.

Что известно о министре, которым заинтересовались силовики?

Возглавлял «НПЦ по геологии»

На протяжении своего карьерного пути Ковхуто вел себя довольно тихо и, пожалуй, был одним из самых незаметных министров в правительстве.

О чиновнике известно немного: например, в 2013-2014 годах, еще до своего вступления в должность министра, он работал первым замом гендиректора «Научно-производственный центр по геологии».

Возможно, этот факт и вызвал подозрение проверяющих, если их задачей было найти связь между чиновниками министерства и работниками центра.

Делился зубрами с Россией

Еще один факт, из-за которого имя чиновника упоминалось в СМИ, связан с передачей белорусских зубров в Россию. В частности, в начале июня Андрей Ковхуто заявил, что Беларусь готова поделиться зубрами с российскими заповедниками – и признал факт переговоров о том, чтобы пять животных пополнили биологическое разнообразие национального парка «Смоленское поозерье».

Новость вызвала неоднозначную реакцию в соцсетях и на дискуссионных площадках.

Отправлял сына в депутаты

В разгар парламентской кампании 2016 года «Салiдарнасць» обратила внимание на то, что на одном из округов Минской области в депутаты баллотируется человек с узнаваемой фамилией – заместитель гендиректора агрокомбината «Ждановичи» Виктор Ковхуто.

Как выяснилось, сын министра действительно решил начать политическую карьеру – и выдвинулся в депутаты. Он стал конкурентом одиозного кандидата – «казачьего атамана» Николая Улаховича.

Выборы Ковхуто-младший выиграть не сумел.