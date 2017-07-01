Белорусские пограничники со стрельбой задержали контрабандистов сигарет 1 1.07.2017, 12:37

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ЧП произошло на белорусско-литовской границе.

Белорусские пограничники сорвали попытку переброса через границу крупной партии сигарет, а по месту жительства организатора противоправной деятельности ликвидирован подпольный цех по производству контрафактного алкоголя.

Об этом БелТА сообщил официальный представитель Государственного пограничного комитета Антон Бычковский.

По его словам, 28 июня вблизи населенного пункта Геранены Ивьевского района в погранзоне были обнаружены четыре легковых автомобиля, которые двигались в сторону белорусско-литовской границы. В них находились восемь человек, перевозившие крупную партию табачных изделий, которые планировалось незаконно переместить через государственную границу.

Во время задержания двое из нарушителей на автомобилях Audi пытались скрыться, однако попытка тарана служебного автомобиля была пресечена. В результате после применения оружия и других специальных средств все участники противоправной деятельности задержаны, а их транспортные средства получили серьезные повреждения.

В салонах автомобилей обнаружены более 400 тыс. штук сигарет.

Во время обыска по месту жительства организатора противоправной деятельности с привлечением сотрудников департамента финансовых расследований КГК Беларуси было выявлено 552 л спиртосодержащей жидкости, по предварительной оценке, на сумму не менее Br4 тыс. Она представляла собой концентрат для приготовления антисептических растворов для наружного применения.

Кроме того, обнаружены тепловизоры, приборы ночного видения, переносные радиостанции, приспособления для переноски табачных изделий, маски-балаклавы и камуфлированная одежда.

Из спиртосодержащей жидкости, которая незаконно приобреталась в России, кустарным способом изготавливалась алкогольная продукция, далее ее реализовывали на территории Беларуси.

По факту задержания проводится дальнейшая проверка. Действиям фигурантов дается правовая оценка. По предварительной информации, автомобили будут конфискованы, а водители надолго лишены права управления транспортными средствами и заплатят крупные штрафы.