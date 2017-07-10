Под Кобрином построили новый костел вместо разрушенного при СССР 10.07.2017, 8:16

Фото: racyja.com

Предыдущий храм был возведен в 1633 году королем Владиславом IV Вазой.

В деревне Городок близ Кобрина 8 июля был освящен новый храм – святыня католического прихода Христа Доброго Пастыря.

Новый костел, приняв участие в закладке углового камня, освятил епископ Пинский Антоний Демьянко, сообщает catholic.by.

«Сегодня мы благодарим Господа Бога за дар нового храма, построенного благодаря стараниям местных верующих во главе с их настоятелем о. Чеславом Ейком FDP, а также благодаря солидарной помощи Вселенской Церкви», – по приветствовал верующих епископ Демьянко.

«Каждый храм, – даже очень бедный и скромный,– является большой, бесконечной и неисчерпаемой сокровищницей различных даров и милостей. Эти дары исходят на нас – жителей деревень, поселков, городов, на наши семьи и на каждого из нас в отдельности. Церковь – дом Короля королей и дом Господень. В Церкви мы получаем святое крещение, который смывает первородный грех и делает нас христианами и наследниками Небесного царства», – отметил епископ.

История католического прихода в этой местности насчитывает более 500 лет. Предыдущая приходская святыня, построенная в 1633 году королем Владиславом IV, была разрушена во времена атеизма.