В Черикове ищут католиков, чтобы вернуть забранный коммунистами костел 11.07.2017, 9:33

Фото: catholic.by

Верующие могут получить костел обратно, если проявят инициативу.

Вспомогательный епископ Минско-Могилевской архиепархии для Могилева и Могилевской области Александр Яшевский планирует обратиться к представителям районных властей с просьбой о возвращении католикам костела Имени Девы Марии в Черикове, который с 1950-х годов использовался как Дом культуры.

Для этого в начале, по его словам, нужно узнать, сколько вообще католиков или тех, кто хотел бы ими стать, живет сегодня в Чериковском районе.

Фото: radzima.org

«Это позволит нам познакомиться и получить необходимые сведения, чтобы в дальнейшем организовать религиозную жизнь в регионе и создать там католическую сообщество», — заявил епископ, сообщает Catholic.by.

Всех заинтересованных просят писать на [email protected] или обращаться по телефонам: +375 222 221984, +375 29 3439036.

По информации СМИ, районные власти готовы вернуть костел в Черикове верующим.