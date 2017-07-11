В Черикове ищут католиков, чтобы вернуть забранный коммунистами костел
- 11.07.2017, 9:33
Верующие могут получить костел обратно, если проявят инициативу.
Вспомогательный епископ Минско-Могилевской архиепархии для Могилева и Могилевской области Александр Яшевский планирует обратиться к представителям районных властей с просьбой о возвращении католикам костела Имени Девы Марии в Черикове, который с 1950-х годов использовался как Дом культуры.
Для этого в начале, по его словам, нужно узнать, сколько вообще католиков или тех, кто хотел бы ими стать, живет сегодня в Чериковском районе.
«Это позволит нам познакомиться и получить необходимые сведения, чтобы в дальнейшем организовать религиозную жизнь в регионе и создать там католическую сообщество», — заявил епископ, сообщает Catholic.by.
Всех заинтересованных просят писать на [email protected] или обращаться по телефонам: +375 222 221984, +375 29 3439036.
По информации СМИ, районные власти готовы вернуть костел в Черикове верующим.