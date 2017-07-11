Ученые назвали части тела, которые нельзя трогать руками 5 11.07.2017, 11:18

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Простые правила помогут дольше сохранить отменное здоровье.

Американские ученые рассказали, какие части тела не следует трогать руками. По словам исследователей, именно руки являются главным передатчиком микробов, пишет newsyou.info.

Первой частью тела, которую нельзя трогать руками, ученые считают ушные каналы. специалисты отмечают, что засовывая что-либо в уши, человек может легко повредить тонкую кожу ушного канала. На втором месте оказалось лицо. Когда человек дотрагивается до различных поверхностей, а затем подносит их к лицу, это увеличивает вероятность разных заболеваний и занесения инфекций. Кроме того, на пальцах человека находятся масла, которые могут забивать поры.

Ученые отмечают, что ни в коем случае не следует дотрагиваться до ягодиц, если только в этот момент человек не принимает душ. На анусе могут содержаться бактерии, которые потенциально очень вредны. Следует тщательно вымыть руки, если по какой-то причине человек все-таки дотронулся до ягодиц.

Глаза также не рекомендуют трогать ученые. В них можно достаточно легко занести различные микробы, которые приведут к конъюктивиту или инфекциям.

Исследователи рассказали, что три четверти всех микробов, попадающие в организм человека, передаются из рук, которыми он дотрагивается до рта. Также удалось выяснить, что люди, которые часто дотрагиваются до носа, имеют на 51% большую вероятность занести в свой организм золотистый стафилококк. Ученые рекомендуют не трогать кожу под ногтями, так как там может содержаться множество различных бактерий, включая стафилококк.