На 130-летие Шагала в Витебске не хватило денег 1 11.07.2017, 22:46

Марк Шагал

Похоже, все финансирование ушло на «Славянский базар».

Намерение придать одной из витебских улиц имя Шагала в прошлом году было встречено с большим энтузиазмом. И в конце июня 2016 года состоялось уникальное мероприятие - презентация улицы, в начале которой на одном из домов прикреплена мемориальная доска: мол, улица названа в честь художника.

Мероприятие вышло очень живописным - с выступлениями самодеятельных коллективов и властей города, которые декламировали, что в городе наконец появился новый туристический объект. И даже не один, потому что имя Шагала получила та самая улица, где в 1920-е годы располагалось художественное училище, в котором преподавали всемирно известные позже мэтры - Марк Шагал и Казимир Малевич. Здание бывшего училища также было задействовано в презентации. Из раскрытых окон звучала музыка. Стоя на подоконнике, выступали певцы и музыканты. А то и дело в оконных проемах появлялся «сам Шагал», пишет «Радыё Свабода».

Самые любопытные смогли попасть и внутрь здания. Витебчанам обещали, что в нем вскоре откроется музей витебского художественного училища, которое принесло Витебске славу «столицы художников». Все, кто увидел интерьер будущего музея, были впечатлены: перила позолоченные, на полу гранит, мрамор и другие ценные материалы! При обещанном техническом оборудовании высокого уровня это учреждение культуры должно было стать уникальным не только для Витебска, а для всей Беларуси.

Открытие музея анонсировалось к 130-й годовщине Марка Шагала, которую город отметил 7 июля 2017 года. Однако музей не открыли, так как на амбициозные планы не выделили финансирования.

Не будет открыт музей витебского художественного училища и к нынешнему «Славянскому базару», который начнется через два дня.

Таким образом, 129-я годовщина Шагала оказалась намного более помпезной, чем 130-я. В этом году городской и областной отделы культуры организовали роспись заборов на Покровской улице, где прошло детство всемирно известного художника.

А на то, чтобы на улице имени Марка Шагала пронумеровать дома, не хватило то ли краски, то ли энтузиазма, то ли времени - хотя прошел целый год.