закрыть
14 июля 2017, пятница, 9:43
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Устроивших массовый побег зубров нашли в Подмосковье

2
  • 14.07.2017, 7:59
  • 12,414

Животным помог вырваться на волю ураган.

Группа из 12 зубров в среду сбежала из Приокско-Террасного заповедника, расположенного в деревне Данки, сообщает БелТА.

Животным помог вырваться на волю ураган - поваленные деревья разрушили ограждение и млекопитающие решили использовать возможность для исследования окружающего мира, передают информагентства.

Три упавшие ели и шесть сосен повредили около 20 метров забора, ограждавшего заповедник. Вследствие этого дюжина зубров-четырехлеток вырвалась на свободу. Их пытались найти своими силами, а затем привлекли авиацию. Животных удалось обнаружить только к вечеру четверга. Все они живы и здоровы.


Мнение

Тупонадкрылые усачи ЕАЭС
Тупонадкрылые усачи ЕАЭС Ирина Халип
У них все-таки получается
У них все-таки получается Леонид Злотников
Боже, храни Америку!
Боже, храни Америку! Лилия Шевцова
Конфискуйте «мавзолеи» Лукашеску
Конфискуйте «мавзолеи» Лукашеску Ольга Николайчик


Интервью

Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два
Яцек Ян Комар: Ожидаем провокаций накануне и во время учений «Запад-2017»
Яцек Ян Комар: Ожидаем провокаций накануне и во время учений «Запад-2017»
Раса Юкнявичене: Кремль может использовать Островецкую АЭС для гибридной войны
Раса Юкнявичене: Кремль может использовать Островецкую АЭС для гибридной войны