Устроивших массовый побег зубров нашли в Подмосковье 2 14.07.2017, 7:59

12,414

Животным помог вырваться на волю ураган.

Группа из 12 зубров в среду сбежала из Приокско-Террасного заповедника, расположенного в деревне Данки, сообщает БелТА.

Животным помог вырваться на волю ураган - поваленные деревья разрушили ограждение и млекопитающие решили использовать возможность для исследования окружающего мира, передают информагентства.

Три упавшие ели и шесть сосен повредили около 20 метров забора, ограждавшего заповедник. Вследствие этого дюжина зубров-четырехлеток вырвалась на свободу. Их пытались найти своими силами, а затем привлекли авиацию. Животных удалось обнаружить только к вечеру четверга. Все они живы и здоровы.