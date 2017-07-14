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Олег Хоменко: На «Басовище» выступают группы, которые влияют на развитие страны и молодежи

  • 14.07.2017, 18:33
Олег Хоменко

Лидер группы «Палац» отметил позитивные изменения формата фестиваля.

Фестиваль «Басовище» за годы существования существенно изменил свой формат. Кроме рок-групп, на сцену выходят представители других музыкальных направлений и стилей.

Так, на нынешнем фестивале выступит группа «Стары Ольса», играющая средневековую музыку, и «Вурай», который экспериментирует с белорусским фолком, передает «Радыё Рацыя».

- И это хорошие изменения, - считает лидер группы «Палац» Олег Хоменко. - Конечно все должно меняться, и вообще в фестивальном менеджменте каждые семь лет, это обязательно, происходят совершенствование формата, по этой причине теперь я вижу точно, что на «Басовище» будут приезжать и приезжают наиболее интересные, наиболее актуальные группы, которые влияют на развитие страны и безусловно молодежи.

Олег Хоменко вспомнил, что сам впервые приехал на «Басовище» 25 лет назад, и называл это своеобразным юбилеем.


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