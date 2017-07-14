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На Донбассе ранили депутата Верховной Рады Украины

  • 14.07.2017, 22:38
Евгений Дейдей
Фото: korrespondent.net

Евгений Дейдей получил осколочное ранение в Авдеевской промзоне.

Народного депутата фракции «Народный фронт» Верховной Рады Украины Евгения Дейдея ранили на Донбассе. Об этом сообщил народный депутат Игорь Мосийчук на своей странице в Facebook.

Его ранили на восточном фронте под Авдеевкой, уточнил он. Дедей «нуждается в переливании крови», написал Мосийчук.

Он добавил, что раненного депутата вертолетом эвакуируют в Днепр.

О том, что Евгений Дейдей был ранен в прифронтовой Авдеевке также сообщили телеканалу «112 Украина» в пресс-службе полка полиции специального назначения «Киев». «По предварительным данным, у Дейдея осколочное ранение от снаряда 82 калибра в ногу. Сейчас он в больнице», — рассказали в пресс-службе.

Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган в своем Facebook сообщила, что Дейдей, по предварительным данным, был ранен во время боевых действий около 18:00 мск. «Прокуратура Донецкой области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту получения ранения», — написала она.

Уголовное преступление предварительно квалифицировано по ч. 2 ст. 258 УК Украины (террористический акт), заключила она.


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