На Донбассе ранили депутата Верховной Рады Украины
- 14.07.2017, 22:38
Евгений Дейдей получил осколочное ранение в Авдеевской промзоне.
Народного депутата фракции «Народный фронт» Верховной Рады Украины Евгения Дейдея ранили на Донбассе. Об этом сообщил народный депутат Игорь Мосийчук на своей странице в Facebook.
Его ранили на восточном фронте под Авдеевкой, уточнил он. Дедей «нуждается в переливании крови», написал Мосийчук.
Он добавил, что раненного депутата вертолетом эвакуируют в Днепр.
О том, что Евгений Дейдей был ранен в прифронтовой Авдеевке также сообщили телеканалу «112 Украина» в пресс-службе полка полиции специального назначения «Киев». «По предварительным данным, у Дейдея осколочное ранение от снаряда 82 калибра в ногу. Сейчас он в больнице», — рассказали в пресс-службе.
Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган в своем Facebook сообщила, что Дейдей, по предварительным данным, был ранен во время боевых действий около 18:00 мск. «Прокуратура Донецкой области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту получения ранения», — написала она.
Уголовное преступление предварительно квалифицировано по ч. 2 ст. 258 УК Украины (террористический акт), заключила она.