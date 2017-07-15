закрыть
15 июля 2017, суббота, 15:23
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В Варшаву приезжают принц Уильям и герцогиня Кейт

2
  • 15.07.2017, 13:59

Британский принц с семьей будет жить в Бельведерском дворце.

Бельведерский дворец в Варшаве на две ночи станет домом для герцогини Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Бельведер особо подготовили, в частности, к приезду детей пары – Джорджа и Шарлотты.

Кейт и Уильям прибудут в столицу 17 июля с непродолжительным визитом. В планах – совместный ланч с президентской парой Польши, сообщает Польское радио.

Несмотря на официальный характер визита, польская власть не планирует ведения политических переговоров.

По словам министра в канцелярии президента Польши Кшиштофа Щерского, у жителей и гостей Варшавы будет возможность увидеть представителей королевской семьи Великобритании:

«После встречи обе пары выйдут на площадь перед Президентским дворцом, а примерно в 15 часов дня Кейт и Уильям совершат пешую прогулку по Краковскому предместью – от Президентского дворца к памятнику Адаму Мицкевичу».

В рамках визита также посещение Музея Варшавского восстания, встреча с польскими предпринимателями и владельцами стартапов. Кроме того – торжественный ужин и выступление принца Уильяма в парковом комплексе Королевские Лазенки.

Второй день визита в Польшу представители британской королевской семьи проведут в Гданьске, где посетят, среди прочего, Шекспировский театр и Европейский центр солидарности.

Из Польши Кейт и Уильям отправятся в Берлин.


Мнение

Народные дружинники как солдаты «гибридной войны»
Народные дружинники как солдаты «гибридной войны» Наталья Радина
Тупонадкрылые усачи ЕАЭС
Тупонадкрылые усачи ЕАЭС Ирина Халип
У них все-таки получается
У них все-таки получается Леонид Злотников
Боже, храни Америку!
Боже, храни Америку! Лилия Шевцова


Интервью

Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два
Яцек Ян Комар: Ожидаем провокаций накануне и во время учений «Запад-2017»
Яцек Ян Комар: Ожидаем провокаций накануне и во время учений «Запад-2017»
Раса Юкнявичене: Кремль может использовать Островецкую АЭС для гибридной войны
Раса Юкнявичене: Кремль может использовать Островецкую АЭС для гибридной войны