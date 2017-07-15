В Варшаву приезжают принц Уильям и герцогиня Кейт

В Варшаву приезжают принц Уильям и герцогиня Кейт2
- 15.07.2017, 13:59
Британский принц с семьей будет жить в Бельведерском дворце.
Бельведерский дворец в Варшаве на две ночи станет домом для герцогини Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Бельведер особо подготовили, в частности, к приезду детей пары – Джорджа и Шарлотты.
Кейт и Уильям прибудут в столицу 17 июля с непродолжительным визитом. В планах – совместный ланч с президентской парой Польши, сообщает Польское радио.
Несмотря на официальный характер визита, польская власть не планирует ведения политических переговоров.
По словам министра в канцелярии президента Польши Кшиштофа Щерского, у жителей и гостей Варшавы будет возможность увидеть представителей королевской семьи Великобритании:
«После встречи обе пары выйдут на площадь перед Президентским дворцом, а примерно в 15 часов дня Кейт и Уильям совершат пешую прогулку по Краковскому предместью – от Президентского дворца к памятнику Адаму Мицкевичу».
В рамках визита также посещение Музея Варшавского восстания, встреча с польскими предпринимателями и владельцами стартапов. Кроме того – торжественный ужин и выступление принца Уильяма в парковом комплексе Королевские Лазенки.
Второй день визита в Польшу представители британской королевской семьи проведут в Гданьске, где посетят, среди прочего, Шекспировский театр и Европейский центр солидарности.
Из Польши Кейт и Уильям отправятся в Берлин.