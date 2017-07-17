В Венесуэле оппозиция подвела итоги референдума по смене власти 2 17.07.2017, 9:06

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Более семи миллионов человек приняли участие в неофициальном референдуме в Венесуэле.

Представители оппозиции Венесуэлы заявили, что на неофициальном референдуме по изменению власти в страны проголосовали 7,1 миллионов человек.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

На референдум был вынесен вопрос о том, поддерживают ли проект изменений в Конституцию страны и созыва учредительного собрания для этой цели, инициированные президентом Николасом Мадуро.

Ранее Мадуро согласился на проведение "народного референдума", однако призвал провести его мирно и в спокойной обстановке. Власти, тем не менее, предупредили, что результаты референдума не будут иметь законной силы, поскольку он проводится без одобрения законодателями.

Вместе с тем, как сообщило агентство Associated Press, ссылаясь на источники из рядов оппозиционеров, в ходе голосования на очередь из голосующих было совершено нападение неизвестных, в результате погибла пожилая женщина, несколько человек получили ранения.