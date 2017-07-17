Путин боится самого себя в зеркале 5 17.07.2017, 10:32

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Семен Глузман

Фото: mif-ua.com

Глава Кремля проиграл, и он это понимает, он же неглупый человек.

Украинский бывший политзаключенный Семен Глузман во второй части интервью "Апострофу" рассказал, по какой причине Владимир Путин проиграл в Украине.

- Украинцы сейчас верят в армию. И в волонтеров...

- Нет, ну это прекрасно, что люди ищут себе какую-то точку опоры, но волонтеры не могут изменить государство. Государство не может меняться в результате работы волонтеров или Майдана. Государство – это результат выборов, а другого способа построить демократию нет. И мы склонны к демократии, у нас это получается, мы показали это.

Результат вторжения Путина – при всех страшных последствиях – в том, что это консолидировало нацию, потому что это абсолютное надругательство было, это понимали и простые люди без высшего образования, но эта власть сумела испоганить даже это…

- Недавно в интервью нашему изданию российский журналист Леонид Парфенов сказал такую неоднозначную вещь, которая вызвала бурную реакцию: украинское общество, которое всякий раз теряет надежду после очередного Майдана, находится в более горьком состоянии, чем российское, которому не приходилось очаровываться и обманываться в своем выборе. Как вы считаете, действительно украинское общество в более удручающем положении, чем российское?

- Мне трудно судить, я догадываюсь, почему он это сказал, но на самом деле это плохой прогноз для российского общества и хороший прогноз для украинского. Если они слепы, то у них будет очень горячее и трудное время прозрения.

- Вы как-то сказали, что Владимир Путин производит впечатление абсолютно жестокого и бесчеловечного правителя, которого не сравнить с Андроповым и Брежневым, и что теперь вы окончательно поняли, что "великий Путин" проиграл Украину, хотя идти он будет до конца. Что вы подразумевали под фразой "идти до конца"? И где "конец Путина" – на Донбассе?

- То, что его не уберут какие-то там "великие" украинские СБУшники, абсолютно точно. И я надеюсь, что ни один из руководителей страны не даст этого глупого задания никому. Во-вторых, мои знакомые из московских информированных кругов мне рассказывали, что он обезопасил себя так, что, по-моему, он уже боится самого себя в зеркале. Он же тренированный. Но, в общем, он достаточно примитивный человек, с хитрецой, со своим солдатским специфическим юмором, никогда не был он разведчиком, все это легенды. Но выполнял то, что нужно было выполнять. С другой стороны, не был он никогда таким коварным, да, он начинал свою работу в 5-м управлении (структурное подразделение КГБ, которое отвечало за борьбу с "идеологическими диверсиями", - прим.). У меня есть в Киеве знакомая, ее подруга в Ленинграде когда-то имела счастье быть допрошенной Путиным, тогда он был то ли стажером, то ли начинающим.

Но не об этом речь. Путин проиграл, и он это понимает, он же неглупый человек. Да, он оторвал себе Крым, как он считает, уже навсегда. Но с Донецком и Луганском аппетит оказался больше, чем возможность. Не получилось. Но он по характеру, по-видимому, из тех, что не уступают. Он боится собственного народа, поэтому в его новой гвардии, которая будет подчиняться только ему, огромное количество людей. Россия – и в этом смысле не Украина. Тем более, там 30% населения – мусульмане. Причем это не парижские или английские мусульмане, это люди, которые чувствуют себя по-настоящему второсортными. Достаточно вспомнить все российские сериалы, где они выглядели как бандиты, тупые, не моющиеся, в чалмах. На самом деле все пронизано ненавистью не только к Кавказу. Он все это понимает, а что он может сделать? Ничего.

Кроме этого, Путин хотел встать вровень с Америкой, он хотел, чтобы его зауважали. Он не хотел Третьей мировой войны. И я думаю, что если бы была какая-то другая возможность контакта, то он, может быть, не пошел бы на Донецк и Луганск, может быть, и Крым не трогал бы. Но он так и не стал рукопожатным. На этом все и закончилось. Российская армия – слабая. Да, по отношению к нам она очень грозная и страшная, но, как утверждают западные натовские эксперты, убить миллион людей он может, конечно, но у него же убьют больше. Тем более, что сейчас многие из тех, кто его обслуживает, и их дети с внуками живут в Америке и Европе и не хотят почему-то возвращаться на родину. Поэтому у Путина будущего нет, я не знаю, доживет ли он в условиях усиливающейся диктатуры до своей физической смерти, но я думаю, что попытки (убрать его, - прим.) могли бы быть внутри, потому что он серьезно наехал на интересы многих российских олигархов, которые украли миллиарды, потратили огромные состояния на покупку яхт, но не могут двигаться никуда, кроме Байкала. И вот эти люди могли бы организовать ему что-то. Но, как мне объяснили, там все совсем уже загашено.