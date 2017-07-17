Школьники из Смолевич будут сами выращивать себе завтраки 17.07.2017, 11:58

Руководство школы загнало детей в теплицы.

Две школы Смолевичского района Минской области впервые в Беларуси начали выращивать для собственных нужд экологически безопасные овощи. Под органическое сельское хозяйство отвели пришкольные участки, пишет belaruspartisan.org.

Инициативу поддержал проект ПРООН «Содействие переходу Республики Беларусь к “зелёной” экономике» при финансировании ЕС. Участие в ней принимают Беларусский зелёный крест, который начал вводить элементы органического земледелия на площадке в деревне Крюковщина, и сельские школы в деревнях Драчково и Слобода.

Прежде всего ученики, педагоги и инструкторы проделали большую исследовательскую работу, подбирая растения, изучая особенности севооборота, возможности производства гуминовых удобрений на своих участках.

Выращивая томаты, перцы, клубнику, капусту, школьники убедились в том, что органическая продукция востребована у односельчан. Появились даже предпочтения: фасоль — в Воротовской школе в Слободе, саженцы туи и можжевельника — в Драчково.

Но в первую очередь фрукты, овощи и ягоды были предназначены для самих школьников. Улучшение их питания было заявлено как одна из задач инициативы. С этой целью школы получили оборудование для сушки, заморозки, консервации и хранения продукции.

Интересно, что не только учителя стали инструкторами по внедрению органики, не только школьники начали искать соответствующую информацию, но и их семьи включились в эксперимент. Поскольку практическую работу учеников можно наблюдать, а знания дети несут родителям, теперь все односельчане знают о мульчировании, правильном сборе отходов для компостирования, нежелательной глубокой вспашке и других подобных вещах.