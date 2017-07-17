Россияне пытаются присвоить себе победу в Грюнвальдской битве 30 17.07.2017, 12:14

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Очередной ляп от российской пропаганды.

Российские власти продолжают цинично присваивать себе величественные исторические события, пишет rbc.ua.

Так, в сети сообщили о появлении очередного "русского подвига", который в Кремле решили отметить на государственном уровне. Фотографии, на которых видно новую "памятную дату", опубликованы в Facebook-сообществе "Роисcя 24". "15 июля 1410 года русские князья Ягайло и Витовт под русскими поселениями Грюнвальд и Танненберг наголову разбили немецко-бандеровские войска Тевтонского ордена под командованием Великого Магистра Ульриха фон Юнгингена. Россия помнит свои победы!" - иронизируют авторы поста.

Фото: Социальная реклама в России (facebook.com/roissya24)

Пользователи сети активно комментируют пост.

"Россия - страна без истории. Все краденое, абсолютно все", - написал один из юзеров. "А битва при Калке против тираннозавров? Не дадим переписать историю!" - с сарказмом отметил другой комментатор.

"Странно, почему еще не празднуют взятие Трои и разгром Карфагена...", - вторят пользователи. Напомним, что Грюнвальдская битва - решающее сражение "Великой войны" 1409-1411 годов, происшедшее 15 июля 1410 года. Союз Королевства Польского и Великого княжества Литовского под предводительством короля Владислава II Ягайло и великого князя литовского Витовта одержал решающую победу над войском Тевтонского ордена. То есть, к России эта битва не имеет абсолютно никакого отношения.

Ранее вышло видео, согласно которому "русские войска одержали победу над крестоносцами, а их союзниками были чехи, литовцы и поляки".