Президент Польши подписал закон о сносе коммунистических памятников 12 17.07.2017, 16:16

Анджей Дуда

Документ вступит в силу через три месяца.

Президент Польши Анджей Дуда подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма, говорится в сообщении на сайте главы государства. Поправки подразумевают демонтаж памятников и переименование объектов, связанных с коммунистическим прошлым.

Согласно польскому законодательству, документ вступит в силу спустя три месяца с даты подписания.

Поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма в конце июня были приняты Сеймом Польши. Согласно этим поправкам, местные власти получат право выносить решение о демонтаже памятников периода коммунизма.

Документ расширяет поле действия закона о запрете коммунистической пропаганды, который был принят в Польше весной прошлого года.