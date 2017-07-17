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Президент Польши подписал закон о сносе коммунистических памятников

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  • 17.07.2017, 16:16
Анджей Дуда

Документ вступит в силу через три месяца.

Президент Польши Анджей Дуда подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма, говорится в сообщении на сайте главы государства. Поправки подразумевают демонтаж памятников и переименование объектов, связанных с коммунистическим прошлым.

Согласно польскому законодательству, документ вступит в силу спустя три месяца с даты подписания.

Поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма в конце июня были приняты Сеймом Польши. Согласно этим поправкам, местные власти получат право выносить решение о демонтаже памятников периода коммунизма.

Документ расширяет поле действия закона о запрете коммунистической пропаганды, который был принят в Польше весной прошлого года.


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