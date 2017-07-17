Названы лучшие города для путешествий 3 17.07.2017, 17:42

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Фото: Jason Humbratch

Мексиканский город назвал лучшим для путешествий

Путешественники определили 15 лучших городов мира.

Лучшим туристическим направлением признали мексиканский город Сан-Мигель-де-Альенде. Об этом говорится в рейтинге крупнейшего журнала о путешествиях Travel+Leisure, пишет korrespondent.net.

Исторический центр Сан-Мигель-де-Альенде входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Панорама Сан-Мигель-де-Альенде

Гостям города рекомендуют осмотреть церковь святого Михаила Архангела 17 века, здание бывшей текстильной фабрики и бар отеля Rosewood San Miguel de Allende, откуда открывается один из лучших видов на город.

Второе место в рейтинге из 15 позиций досталось Чарльстону в Южной Каролине. Город примечателен фортом Самтер, с битвы за который началась Гражданская война между Севером и Югом.

Чарльстон

Замыкает тройку населенный пункт Чиангмай в Таиланде. Это крупнейший город на севере азиатского королевства. Он известен как древний культурный центр страны, там располагается более 300 буддийских храмов.

Чиангмай

Далее следуют японский Киото, Флоренции, мексиканская Оахака, въетнамский Хойан, Кейптаун в ЮАР, индонезийский Убуд, Луангпхабанг в Лаосе, Санта-Фе, Рим, Сиемреап в Камбодже, индийский Удайпур и Барселона.