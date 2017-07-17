Названы лучшие города для путешествий

Названы лучшие города для путешествий3
- 17.07.2017, 17:42
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Путешественники определили 15 лучших городов мира.
Лучшим туристическим направлением признали мексиканский город Сан-Мигель-де-Альенде. Об этом говорится в рейтинге крупнейшего журнала о путешествиях Travel+Leisure, пишет korrespondent.net.
Исторический центр Сан-Мигель-де-Альенде входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Гостям города рекомендуют осмотреть церковь святого Михаила Архангела 17 века, здание бывшей текстильной фабрики и бар отеля Rosewood San Miguel de Allende, откуда открывается один из лучших видов на город.
Второе место в рейтинге из 15 позиций досталось Чарльстону в Южной Каролине. Город примечателен фортом Самтер, с битвы за который началась Гражданская война между Севером и Югом.
Замыкает тройку населенный пункт Чиангмай в Таиланде. Это крупнейший город на севере азиатского королевства. Он известен как древний культурный центр страны, там располагается более 300 буддийских храмов.
Далее следуют японский Киото, Флоренции, мексиканская Оахака, въетнамский Хойан, Кейптаун в ЮАР, индонезийский Убуд, Луангпхабанг в Лаосе, Санта-Фе, Рим, Сиемреап в Камбодже, индийский Удайпур и Барселона.