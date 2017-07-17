Три года вранья 8 Дмитрий Гомон, espreso.tv

17.07.2017, 18:44

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ФОТO: RIA.RU

Как Россию настигает правда о сбитом малайзийском Боинге.

Спустя 3 года после ужасной катастрофы с MH17 на Донбассе появляется все больше фактов, доказывающих вину России. Что известно о том, кто сбил малайзийский Боинг

Самолет "Малайзийских авиалиний" был сбит над Донбассом 17 июля 2014 примерно в 16:20 ракетой зенитно-ракетного комплекса "Бук" российского производства.

Погибло 298 человек: 283 пассажиров и 15 членов экипажа. Главные подозреваемые в совершении преступления - российское руководство и руководимые им боевики так называемой "ДНР".

Подробности катастрофы и что о ней уже известно

Больше всего среди жертв граждан Нидерландов. Именно поэтому расследование причин катастрофы передали этой стране. Кроме того, погибли граждане Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Бельгии, Германии, Филиппин и других.

Поиском виновных в катастрофе занимается международная совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT). В ее состав входят прокуроры и представители других правоохранительных структур из Нидерландов, Малайзии, Австралии, Бельгии и Украины. Тот факт, что в ее состав не включили россиян, очень возмущает Кремль, но сделать с этим ему ничего не удается.

28 сентября 2016 JIT опубликовала предварительный отчет о своем расследовании, а главный прокурор Нидерландов Фред Вестербек провел по этому поводу пресс-конференцию.

Следователи установили, что ЗРК "Бук" прибыл с территории России. Выстрел был осуществлен с подконтрольной пророссийским боевикам территории в районе поселка Первомайское.

Зачем Россия перекрыла свое воздушное пространство

В день третьей годовщины катастрофы рейса MH17 российская версия журнала Forbes опубликовала материал, автор которого акцентировал внимание на элементе, который до сих пор оставался без внимания СМИ.

Оказывается, Россия обнаружила странную дальновидность и закрыла свое небо для полетов международной гражданской авиации с полуночи 17 июля 2014.

Об этом упоминается в 180-й странице финального отчета Совета безопасности Нидерландов, который был обнародован в октябре 2015 года. Россия запретила полеты на высоте вплоть до 16 км. То есть, фактически был введен полный запрет для полетов гражданской авиации.

Автор также отмечает, что данная высота "практически соответствует высоте, которая простреливается ЗРК" Бук ". За 17 часов 20 минут после запрета был сбит малазийский" Боинг ".

Но ростовский диспетчер, который должен был знать о запрете на полеты, позволял входить в зону ответственности Ростовского зонального центра и малазийскому "Боингу", и примерно 150 другим самолетам. Вплоть до того момента, пока Украина не запретила полностью полеты над зоной проведения АТО.

Обобщение от Bellingcat

За то время, пока осуществляется расследование, следователем добровольно помогает группа добровольцев Bellingcat. В день третьей годовщины трагедии их сайт опубликовал доклад, который обобщает выявленные ими факты.

Таким образом удалось установить, что 23-25 июня 2014 военнослужащие с российской 53-й зенитно-ракетной бригады перегнали в расположенных вблизи украинской границы позиций несколько единиц техники, среди которой был и "Бук" с бортовым номером 332.

Этот комплекс утром 17 июля был в Донецке. Оттуда его на платформе перевезли в подконтрольного боевикам города Снежное. Там "Бук" 332 разгрузили и за пределы города он отправился уже своим ходом.

С поля под Снежной "Бук" 332 выпустил ракету, которая сбила малазийский "Боинг". Стоит уточнить, что упомянутое в отчете JIT поселок Первомайское - это и есть окраине Снежного.

Bellingcat и российская "Новая газета" установили, что ответственный за доставку "Бука" боевикам человек с позывным "Хмурый" - это полковник ГРУ в отставке Сергей Дубинский. Он воевал на стороне боевиков "ДНР", а сейчас проживает в РФ.

Утром 18 июля "Бук" 332 попал на видео в тот момент, когда он ехал на восток через Луганск. Перехвачены переговоры свидетельствуют, что вскоре он был уже в России.

Российское Минобороны 21 июля обнародовало сфабрикованное информацию о маршруте рейса MH17, данные радаров, локацию отснятого в Луганске видео и тому подобное. Представители завода "Алмаз-Антей", который производит ЗРК "Бук", представили данные, которые противоречат информации свидетелей, данным из открытых источников и техническим оценкам Совета безопасности Нидерландов.

Также не было представлено никаких твердых доказательств присутствия украинских ЗРК "Бук" в зоне, откуда можно было поразить малазийский "Боинг". Единый комплекс, который мог его сбить, был российский "Бук" 332, принадлежащий 53-й зенитно-ракетной бригаде.

Российские власти, разумеется, данные Bellingcat называют фальсификациями. "Все эти глупости под вывеской Bellingcat готовят с целью дополнительного заработка полтора десятка блогеров, которые, как вы понимаете, не имеют вообще никаких и представление о реальных аспекты ситуации", - заявила в марте 2016 спикер МИД РФ Мария Захарова.

Российская дезинформация

На месте катастрофы. Фото: Reuters

Кремль за эти три года потратил массу ресурсов на фальсификации и дезинформацию относительно трагедии. Для западной и российской общественности было создано массу альтернативных версий. Были заявления о том, что "Боинг" взорвали изнутри, что его сбил украинский летчик Волошин, что пассажиры были уже мертвы.

Все это делалось, как пишет созданный на средства ЕС ресурс Disinfo Review, с четкой целью: замутить воду и создать фальшивое впечатление, что ясности нет. Это, как пишет ресурс, классический пример из учебников.

Цель российской пропаганды заключается не в том, чтобы заставить поверить в некую единую версию, а запутать и убедить в том, что ничего не понятно и мы, наверное, никогда не узнаем правду о том, что произошло.

Для такой цели подойдут все версии, даже откровенно абсурдны. Накануне годовщины российская пропагандистская машина ожила и начала бросать в медиа-пространство новые фейки. Среди них, например, утверждение о том, что якобы СБУ уничтожает доказательства по делу о расследовании авиакатастрофы.

Кого и как накажут

Расследование и поиск виновных в трагедии до сих пор продолжаются. Страны, которые сформировали совместную следственную группу, договорились, что суд состоится в Нидерландах.

"Несколько дней назад мы подписали Соглашение между Украиной и Нидерландами, которым подтверждено избрание механизма привлечения к уголовной ответственности виновных в этом преступлении", - отметил по этому поводу президент Петр Порошенко.

Никаких фамилий вероятных подозреваемых пока не называли. Министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп считает, что виноваты в катастрофе MH17 могут быть наказаны заочно.

"Надеемся, что к концу года или в начале следующего года мы сможем принять решение о том, кого мы действительно можем привлечь к судебной ответственности", - заявил на мемориальной службе по жертвам трагедии министр транспорта Малайзии Лиоу Тионг Лай.

За несколько дней до годовщины адвокат жертв катастрофы Джером Скиннер опубликовал эмоциональный открытое письмо к Путину. Его опубликовала газета The Sydney Morning Herald. Скиннер пишет, что российский президент должен искупить свою вину за смерть 298 невинных жертв.

Адвокат утверждает, что имеет доказательства причастности к сбиванию "Боинга" российских военных и собирается обращаться во все инстанции, включая Европейский суд по правам человека, чтобы привлечь Россию к ответственности.

"Кто-то считает, что MH17 был ужасной, неизбежной ошибкой войны. Я не думаю, что это правда. Факты кричат о намерении и мотив. Это был просчитанный военный удар, такой же преднамеренный, как и убийство очередного политического оппонента", - пишет Скиннер.

В день годовщины родственники и близкие погибших устроили молчаливый пикет перед российским посольством в Гааге. Для этого они установили в "зеленой зоне" рядом со зданием специальные лавочки. Они возмущены тем, что Россия скрывает свидетелей и информацию о катастрофе и блокирует создание международного трибунала ООН.

Фото: Twitter / @annaholligan

Также родственники и близкие погибших 17 июля открыли "живой мемориал" 298 жертвам трагедии. Он расположен в городе Вейфхейзен у амстердамского аэропорта Схипхол - именно оттуда вылетел три года назад малазийский "Боинг". Мемориал состоит из 298 деревьев, которые высадили еще в марте. Вместе они формируют зеленую ленту.

Мемориал жертв MH17. Фото: Reuters

Дмитрий Гомон, espreso.tv