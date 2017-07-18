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ЧП у здания Конгресса в Вашингтоне

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  • 18.07.2017, 8:14
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В Вашингтоне мужчина врезался в забор и полицейскую машину у здания Конгресса.

17 июля в Вашингтоне возле Капитолия в течение нескольких часов были перекрыты улицы из-за водителя, который пытался протаранить ворота и полицейскую машину, заграждавшую вход в комплекс Конгресса. 

Об этом пишет Washington Post со ссылкой на местные власти.

Полицейский получил незначительные травмы, водитель также пострадал. Их доставили в больницу.

Правоохранители не нашли ничего подозрительного внутри автомобиля и заявили, что никаких признаков терроризма в случившемся не видят.

Водителю предъявили обвинение в нападении с помощью смертоносного оружия, нападении на сотрудника полиции, обвинение в безрассудном вождении и вождении без разрешения.


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