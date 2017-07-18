Три из пяти депутатов делегации Европарламента принадлежат к пророссийским движениям 18.07.2017, 11:06

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18—19 июля в Минске будет находиться делегация Европарламента.

Во главе ее — поляк Богдан Здраевский, входящий во фракцию Европейской народной партии. Но, что интересно, трое из пяти участников делегации принадлежат к пророссийским партиям стран Балтии, пишет nn.by.

В делегацию входят Татьяна Жданок из Латвии — она входит во фракцию Зеленых, но в Латвии занимала радикальные пророссийские позиции в рамках движения «За права человека в единой Латвии» (Запчел).

Еще один член делегации — также из Латвии, Андрей Момыкин из левоцентристской партии «Согласие», представляющей интересы преимущественно русскоязычного населения.

А делегат Вальдемар Томашевский — из Избирательной акции поляков Литвы. Его структура осуществляет деятельность в союзе с организациями русскоязычного меньшинства и имеет непростые отношения c властями Литвы.

Пятый составе делегации — христианский демократ из Германии Михаэль Галлер.

Делегация проведет встречи в правительстве и «парламенте», а также с представителями гражданского общества и оппозиции.

Европарламент не имеет прямого влияния на решения стран ЕС или текущую деятельность Еврокомиссии, но играет значительную консультативную и символическую роль.