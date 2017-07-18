В Пинске впервые отметили День героической победы под Грюнвальдом 2 18.07.2017, 12:10

8,789

Жители Полесья вспоминали славный день победы белорусского оружия.

В антикафе «Time relax» собрались пинчане, неравнодушные к истории своей родины. Мероприятие проходило в неформальной обстановке, люди разного возраста общались, смотрели исторические фильмы на тему Грюнвальда, обменивались мнениями о влиянии битвы на ход истории, пишет «Медиа-Полесье».

Особая атмосфера поддерживалась средневековой музыкой, которую исполняли на лютне – инструменте рыцарей.

Любой желающий мог примерить настоящие рыцарские доспехи и подержать в руках меч или алебарду. В конце мероприятия поступило предложение более масштабно отметить 610-летие Грюнвальда в 2020 году.

Организатор мероприятия реконструктор Алексей Ноздрин поделился своим мнением о значимости события:

- Эпоха средневековья завораживает, она очень сильно романтизирована. Наряду с интригами, предательствами, убийствами, это было время настоящих людей, которые своей храбростью и умением владеть оружием достигали победы.

- Что касается Грюнвальдской битвы, – продолжает Алексей, то это великое сражение изменило ход средневековой истории. Поэтому свой взгляд на неё имеют поляки, литовцы, россияне, немцы. Все они хотят показать себя в выгодном свете. Но надо описывать эти события и с белорусской точки зрения. В союзном с польской Короной войске практически половину составляли воины ВКЛ, большинство из которых были предками белорусов. По одной из версий Великий князь Витовт заманил крестоносцев в ловушку, и литвины выдержали чудовищный натиск тевтонских войск, ослабили их, и далее дело завершило войско Королевства польского под руководством Короля Ягайлы.

По мнению Алексея, знание своей истории помогает сохранению и развитию любого народа.

Юрий Бушик, рассказал несколько интересных фактов о битве под Грюнвальдом:

- Хорошо, что здесь собрались люди, которые неравнодушны к истории нашей страны и нашего города. Грюнвальдская битва – стала знаковой и для нашего города. В ней участвовала Пинская хоругва, о чём есть упоминания в польских и французских хрониках. Роль Пинской хоругвы была значительной, на неё пришёлся значительный удар крестоносцев, известно также её расположение на поле боя.

Юрий Бушик отметил, что на стороне Тевтонского ордена сражались не только немецкие рыцари, но и представители почти всей средневековой Европы, так называемые гостевые рыцари. Поэтому известие о поражении тевтонцев прокатилось по многим странам.

- Этот фрагмент истории объединяет белорусов разных взглядов и мировоззрений, – считает Юрий, поэтому важно отмечать его вместе.

Кстати, Пинск - один из четырёх городов Беларуси, в которых есть улица Грюнвальдская.

- Через три года будет 610-ая годовщина Грюнвальдской битвы, думаю, что стоит отметить её на городском уровне. Давайте сделаем совместный проект, городские власти ожидают услышать идеи и предложения, – сказал в заключении Юрий Бушик.

Любой мог подержать в руках оружие и примерить доспехи.