Русско-германский роман заканчивается Лилия Шевцова

18.07.2017, 12:18

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Лилия Шевцова

Сегодня в Германии больше нет признаков массовой любви к России.

Россия зациклена на Америке. Но есть и другая нация, которая оказала огромное влияние на Россию, которое российский державный гонор никогда не позволит признать. Речь идет о германской нации. Немцы правили Россией; они были частью ее военного и коммерческого сословия; они управляли наукой и университетами; они воспитывали царских детей; они были колонизаторами неосвоенных земель. В царской России немцы порой составляли до половины губернаторов и командного состава армии. Как говорят, когда царь Николай Первый, желая вознаградить покорителя Кавказа генерала Ермолова, спросил его, чего он хочет, генерал ответил: «Государь, сделайте меня немцем!» Немцы быстро продвигались в русской жизни благодаря талантам, настойчивости и верности трону ( до 1913 г в России жило около 2.400 000 немцев). Вклад немцев в укрепление русской государственности несомненен. Имена Крузенштерна, Барклая –де-Толли, Остермана и многих других навсегда вписаны в русскую историю.

Правда, немцы, как и другие иностранцы на службе империи, не сделали Россию европейской страной. Европеизируя русскую жизнь, немцы не меняли сущности деспотии. София Фредерика Августа Ангальт-Цербская, ставшая царицей Екатериной, переписывалась с Вольтером, но считала русских крестьян рабами. Нация, родившая Макса Вебера с его теорией законности и эффективной бюрократии, в лице своих представителей успешно освоила коридоры не признававшей права деспотии. Это было умение самодержавия- поставить европейскость на службу тирании.

«Германский Фактор» в отдельные исторические моменты если не определил траекторию России, то серьезно на нее повлиял. Германия предоставила большевикам не только пломбированный вагон для доставки Ленина в Россию, но и средства на «революционные цели»: перед октябрем 1917 г немцы выплатили им 11 миллионов золотых марок; в октябре 1917 г - еще 15 миллионов марок. После революции 1917 г Германия была первой страной, возобновившей экономические отношения с СССР, что вывело Россию из мировой изоляции. За 10 лет (с 1926 по 1936 год) в СССР из Германии было поставлено на 4 млрд марок промышленного оборудования и машин. Москва оплачивала их поставками сырья, сельскохозяйственными продуктами и золотом. Германия внесла вклад в развитие советской военной промышленности, а также авиации и военно- морского флота. В 20- е гг 1.200 немецких инструкторов обучали советских морских офицеров. А на военной базе в Липецке германские пилоты испытывали новые самолеты и тренировали советских пилотов. Немцы строили военные заводы в Ленинграде, Туле, Средней Азии. Германия предоставляла СССР кредиты ( в 1926 году – кредит на 150 млн. марок на два года и 150 млн. на 4 года; в 1931 году - кредит в 300 млн. марок на 21 месяц). В 1935 году СССР получил право заказать немецким фирмам поставку оборудования, машин и товаров на 200 млн. марок и тысячи станков на 85,4 млн. марок. Немецкие технологии были использованы в производстве советского оружия, боеприпасов, в машиностроении, химической отрасли, металлургии. Кроме того, СССР покупал в Германии и готовые военные образцы (гаубицы, зенитки, танки, тягачи). Закупались для изучения и самолеты: «Хейнкели-100», «Юнкерсы-88», «Дорнье-215», «Фокке-Вульфы-55», «Юнкерсы-207», «Мессершмитты-109, 110». «Германское оборудование и техника честно служили СССР во время войны, да и после помогали восстанавливать страну»,- писали советские исследователи.

В свою очередь, Россия стала сырьевым ресурсом Гитлера (только в 1940 года Москва заключила сделки с Берлином на поставку в Германию 600 тыс. тонн хлопка, 1 млн т зерна и 1 млн т нефти). Экономическая помощь СССР сорвала британский план блокады гитлеровской Германии.

После войны СССР в качестве репараций изъял из своей оккупационной зоны в Германии и впоследствии из ГДР имущества на сумму, превышающую 66 млрд марок ГДР (15,8 млрд долларов). В СССР было вывезено 72 тыс. вагонов строительных материалов, около 3 тыс. заводов, 96 электростанций, 340 тыс. станков, 200 тыс. электромоторов. Две трети германской авиационной и ракетной промышленности, а также тысячи германских спецов (92 поезда с 6.000 германских специалистов и 20.000 членами их семей) были перевезены в СССР. Но большее - гораздо большее!- значение для судьбы СССР имели не германские заводы и оборудование, а стратегическая сделка «Газ в обмен на Трубы и Деньги», которую Москва заключила с Германией в 1970 г. СССР обязывался ежегодно поставлять в Западную Германию 3 млрд кубометров природного газа. Германия брала на себя обязательство расплатиться за получаемое топливо 1,2 млн тонн труб большого диаметра для прокладки газопровода на Запад (финансовое обеспечение сделки гарантировал Deutsche Bank, выделивший льготный кредит в 1,2 млрд марок).

Финансовая и технологическая помощь Германии позволила СССР стать энергетической державой, предопределив нашу судьбу на десятилетия. Впрочем, поставив Германию, а затем и Европу в ситуацию «газовой зависимости», СССР стал их сырьевым придатком. Ориентация на сырьевой экспорт продлила жизнь нефункциональной модели развития. Стране- «бензоколонке» реформы были не нужны и можно было десятилетиями с удовольствием сидеть на газовом «кране». А что произошло бы с СССР, не будь этой сделки? Может быть, нужда заставила бы советский политический класс очнуться и попытаться реформировать ржавую систему?

«Газовая сделка» была элементом германской «Восточной политики» (Ostpolitik), которую начал осуществлять канцлер Вилли Брандт с целью снять напряжение между ФРГ и Восточным Блоком, прежде всего СССР. Брандт и стоящая за ним германская социал-демократия надеялись на «перемены через сближение», полагая, что сотрудничество сможет облегчить реформы в СССР ( какая наивность!). Но Советский Союз так и не смог трансформироваться - он просто исчез. Возобновление Ostpolitik в отношении пост-советской России в виде новой германской инициативы - «Партнерства во имя модернизации» также ничем не помогло российской модернизации.

Начиная с 70-хх гг, в Германии возникла мощная система лоббистских структур, которые стали внешнеполитической поддержкой Кремля в обмен на экономические дивиденты. Берлин лоббировал советские интересы внутри блока НАТО. Связка Газпром, Ruhrgas и Deutsche bank позволила превратить «газовый диктат» Москвы в политическое оружие. Переход бывшего германского канцлера Шредера на службу в Газпром стал подтверждением слияния интересов части германского и российского правящего класса.

Впрочем, немецкий прагматизм вполне сочетался с идеализмом. Немцы, видимо, искренне считали, что их политика «сближения» позволит сделать Россию частью Европы. Политика Берлина облегчила возвращение России «в Европу», но не через принятие Россией европейских стандартов, а через интеграцию российского класса рантье в европейское общество. Отто фон Амеронген, бывший председатель Восточного комитета немецкой экономики, говорил: «Если мы соединимся друг с другом газопроводом, то в Советском Союзе политическая картина будет меняться в лучшую сторону». Амеронген ошибся: «соединение» через газопровод помогло персоналистской системе выжить, когда ее внутренние ресурсы начали иссякать.

Но эпоха русско-германской любви, по-видимому, завершается. Германия не смогла смириться с российской «приватизацией» Крыма и войной в Донбассе. Для Кремля должно было стать шоком, что канцлер Меркель стала решающей силой в обеспечении европейского единства по вопросу санкций в отношении России. Важно и то, что германский бизнес поддержал Меркель. Маркус Кербер, генеральный директор Федерации Германской индустрии, заявил, что Федерация готова поддержать линию правительства, «хотя и с тяжелым сердцем». Почти треть германских компаний, которые действуют в России, включая BASF and Opel, в 2014 г приостановили свои инвестиции в Россию. Наконец, решение Берлина о вводе немецкого военного батальона войск НАТО в Литву для защиты Литвы от агрессивности России- это подтверждение новых веяний.

Начали меняться настроения внутри германского общества, которое традиционно дружески относится к России. Сегодня в Германии больше нет признаков массовой любви к России и Путину: по опросам Pew Research Center 70 % немцам не нравится Россия ( 27% все испытывают к России симпатии) и 76% немцев не любят Путина (23% говорят, что Путин им нравится).

Конечно, Германия в силу исторических, геополитических и прочих причин не будет конфронтировать с Россией. Но, видимо, Германия не будет вечно оставаться подпоркой российского самодержавия при всем тяготении ее политического класса к объятиям с Москвой. И сейчас, когда Америка теряет интерес к окружающему миру, именно Германия становится ориентиром Запада в его отношении к России. Тяжелая ноша и тяжелая ответственность…

Лилия Шевцова «Фейсбук»