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Пребывание Дэйва Гаана в белорусской палате обошлось в $60

  • 18.07.2017, 19:28
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Дейв Гаан

Нахождение вокалиста Depeche Mode в минской больнице оплатила страховая компания.

Вокалист Depeche Mode Дэйв Гаан провел минувшую ночь в обычной одноместной палате 9-й городской клинической больницы в Минске. Нахождение там музыканта оплатила страховая компания. Обычному белорусу пребывание в такой палате обойдется в 20 рублей в сутки, передает «Еврорадио».

«Это обычная одноместная палата с телевизором, холодильником, туалетом и душем», —рассказал главный врач 9-й больницы Валерий Кушниренко.

Согласно ценнику больницы, для иностранцев суточное пребывание в такой палате, например, в гастроэнтерологии, стоит 46 долларов. В отделении трасплантации, где, судя по фотографии из больницы, находился артист, — 60 долларов. За обследование и лечение больной платит дополнительно.

По информации портала tut.by, Дэйву сделали УЗИ и анализы. Думаем, «белорусская» болезнь музыканта обошлась страховой компании в копейки.


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