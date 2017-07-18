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Солиста Depeche Mode выписали из минской больницы

  • 18.07.2017, 10:33
Дэйв Гаан

Дэйв Гаан сможет выступить на концерте в Киеве.

Медики говорят, что его состояние удовлетворительное. Напомним: вчера концерт легендарной группы в Минске отменили из-за болезни солиста Дэйва Гаана.

Лечился артист в 9-й городской клинической больнице Минска. По данным корреспондента tut.by, Дэйва Гаана туда направили из-за проблем с пищеварением в понедельник в 15.30

— Его уже выписали. Удовлетворительное состояние, все нормально, — рассказал главный врач больницы Валерий Кушниренко.

От чего именно пришлось лечить звезду, доктора не говорят. Однако предполагают, что на концерте в Киеве (запланирован на 19 июля) артист сможет выступать.

Лежал Дэйв Гаан в одноместной палате.

— Абсолютно скромный, нормальный человек, — заключил доктор.


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