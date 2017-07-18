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Кремль собирается «осмыслить» проект «Малороссии»

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  • 18.07.2017, 20:29
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Песков оказался не готов комментировать «проект» главаря «ДНР».

Кремль пока не готов комментировать «проект» «Малороссия», с которым неожиданно выступил главарь «ДНР» Александр Захарченко.

«Я пока оставлю эту тему без комментариев. Она подлежит осмыслению и анализу», - заявил во вторник, 18 июля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и добавил, что позиция по «Малороссии» будет озвучена после ее формирования, передает «Немецкая волна».

Ранее Захарченко объявил об учреждении «переходного федеративного государства» на территории Украины под названием «Малороссия».

Берлин критикует демарш сепаратистов

В Германии эти планы вызвали резкую критику. Их называют «провокацией» и «отречением от минских соглашений». Берлин ожидает, что Россия тоже оперативно осудит эти действия и не будет «ни принимать, ни признавать» новое образование. Правительство ФРГ по-прежнему убеждено, что решение конфликта на востоке Украины возможно только путем реализации Минских соглашений.


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