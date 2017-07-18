Главарь донецких боевиков заявил о создании «Малороссии» 25 18.07.2017, 11:52

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«Столицей» квазигосударства объявлен Донецк.

«Мы считаем, что государство Украина в том виде, в каком оно было, не подлежит восстановлению. Мы, представители регионов бывшей Украины, за исключением Крыма, заявляем об учреждении нового государства, которое является преемницей Украины. Мы согласны с тем, что новое государство будет называться Малороссия, так как само название Украина дискредитировало себя», - заявил главарь боевиков.

Об этом он заявил сегодня, передает «Интерфакс».

По его словам, «столицей Малороссии» становится город Донецк, а город Киев остается «историко-культурным центром без статуса столичного города».

В состав псевдообразования также войдет «ЛНР».

Захарченко также добавил, что необходимо будет ввести в «стране» чрезвычайное положение на три года. Он также отметил, что ситуация на Донбассе зашла в тупик, завязался «такой узел, который разрубить уже нельзя».

Ранее Апелляционный суд Киева дал разрешение на задержание и арест Захарченко. Сейчас Захарченко имеет статус подозреваемого в уголовном производстве по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (создание террористической группы или террористической организации).