Семь региональных фестивалей, ради которых стоит уехать из Минска 2 18.07.2017, 21:38

Фото: Artūro Samaliaus

Для того чтобы попасть на интересный фестиваль, вовсе не нужно иметь визу.

Классно провести выходные можно и на белорусских фестивалях. CityDog нашел 7 достойных вариантов на ближайшие месяцы.

VIVA BRASLAV

Когда: основная программа – 22 июля, но все начнется днем раньше с Preparty.

Где: озеро Дривяты (Браславский район Витебской области).

Цена билета: от 33,99 руб.

Хедлайнеры: «Без Билета», (Беларусь), IOWA (Беларусь), L’One (Россия), Макс Барских (Украина), Swanky Tunes (Россия), Zonderling (Нидерланды), Vicetone (Нидерланды), Feel (Россия), Omnia (Украина).

Что делать: жить в палатках, жарить мясо на мангале, купаться в озере, играть в пляжный футбол и воллейбол, посоревноваться в переноске жен, но главное – слушать музыку до 5 утра.

Фишка этого ивента – сочетание пляжных видов спорта и танцевальной музыки на суперфоне Браславских озер.

SPRAVA

Когда: 9-13 августа, основная программа – 12 августа.

Где: деревня Белая Церковь, полуостров у Черейского озера (Чашникский район Витебской области).

Цена билета: 25 руб.

Что делать: поучиться столярному делу, попробовать себя в ленд-арте, сходить на экскурсию по 950-летней деревне Черея, попрактиковать йогу и бесконечно медитировать среди тихой белорусской природы у намоленного старого униатского храма.

Международный фестиваль-взаимодействие с историческим и природным ландшафтом – так назвали ивент организаторы. Креативный класс из Минска и не только наполняет новыми смыслами сельскую местность и хочет средствами современного искусства обновить среду. Белорусские архитекторы создали проект сцены-конструктора, а немецкие столяры помогут воплотить его. 12 августа на площадке устроят концерт, хедлайнерами которого станут Shuma и Port Mone. Кроме того, обещают DJ Stereobeaver, Salutaris, Пафнутия Кузякина и вокальную группу «Вдохновение» Черейского сельского Дома культуры. А живущий в 5 километрах от полуострова французский повар Борис Буаняр, который когда-то он женился на белоруске и остался в этом регионе, будет готовить местных улиток по французским рецептам.

«МОТАЛЬСКІЯ ПРЫСМАКІ»

Когда: 12-13 августа.

Где: деревня Мотоль (Ивановский район Брестской области).

Цена билета: вход свободный.

Что делать: пожить у местных, попробовать еду от бабушек, купить локальные фермерские продукты, сходить в музей народного творчества Западного Полесья и посмотреть, где родился первый президент Израиля Хаим Вейцман.

«Мотальскія прысмакі» – это, пожалуй, пока самая удачная попытка в Беларуси проводить регулярный локальный фестиваль традиционной кухни. На фесте есть настоящие местные бабушки, которые угощают блюдами собственного приготовления. Если санстанция не решит быть особенно строгой, домашние каши и шкварки будут и в этом году. К сожалению, агротрэша на фестивале тоже хватает: если Дожинки вызывают у вас ужас, лучше сюда не едьте.

Если вы готовы к полному погружению в местную атмосферу и хотите переночевать в гостях у мотолян, позвоните в Мотольский сельский исполнительный комитет, занимающийся координацией расселения туристов. Это обойдется рублей в 20 с человека – за эти деньги вас еще и завтраком накормят. Хотя можно остановиться в местной гостинице, усадьбах или в палатках. Кемпинг тоже будет платный, но с удобствами: есть туалеты и вода.

MIRUM MUSIC FESTIVAL

Когда: 19 августа.

Где: Зеленый Луг у Мирского Замка (г.п. Мир, Кореличский район Гродненской области).

Билеты: 31,50 руб.

Что делать: погулять по Мирскому замку, памятнику всемирного наследия из списка ЮНЕСКО снаружи и внутри (последний раз, наверное, были там во время школьной экскурсии?), послушать победительницу Евровидения Джамалу вживую да и просто отрываться под музыку до 6 утра.

Хедлайнеры: Jamala (Украина), Ishome (Россия), NaviBand (Беларусь), SECRET GUEST, 1/2 Orchestra (Россия), Полина Республика (Беларусь), БЦХ (Россия), BY SOULFAM (Беларусь).

Не забывайте пледы, термосы и детей: атмосфера на фестивале очень семейная. Хотя еду брать с собой не обязательно – из года в год фудкорт на фестивале все лучше. И, кстати, сразу после ехать в Минск не обзяталеьно – остановиться можно в местной гостинице, усадьбах или кемпинге. Да и посвятить следующий день Несвижу будет не лишним – если вы давно не ездили

«У ГОСЦІ ДА ЛЕПЕЛЬСКАГА ЦМОКА»

Когда: 20 августа.

Где: Урочище Цмока, оно же городской парк г. Лепель (Витебской области).

Билет: Вход свободный.

Что делать: искупаться в озере, где живет Лепельский Цмок (не верите – читайте у классика Владимира Короткевича), сфоткаться с памятником милому существу, удивиться уровню организации и интересной концепции праздника, послушать качественную этно-музыку.

Хедлайнеры: «Тарута» (Украина), Зміцер Вайцюшкевіч, дуэт «Агата», «Рокаш», «Лепшы квас» и «Варган» (Беларусь).

С подачи краеведов и общественной кампании «Будзьма беларусамі!» местные власти выбрали Цмока, персонажа белорусской мифологии, брендом региона. И сделали это очень удачно – Цмок упоминается в самых древних пластах фольклора, что делает его гораздо круче бусла и зубра! А еще в романе Владимира Короткевича «Хрыстос прызямліўся ў Гародні» подробно описывается, как в Лепельском озере за ночь погибло 40 «пачвар». На фестивале, правда, все будет не так трагично: обещают не только музыку, но и долину мастеров, кулинарный остров и детские горки.

LIDBEER

Когда: 9 сентября.

Где: Лида (Гродненская область).

Билеты: Вход бесплатный, а на гала-концерт – 11,5 руб.

Что делать: пить пиво – оно будет продаваться в зоне проведения фестиваля, где его можно будет спокойно дегустировать. В перерывах можно будет сходить на экскурсию на пивзавод, послушать «Океан Ельзи», «Крамбамбуля», Lumen и «Петля Пристрастия».

В прошлом году, говорят, это был один из крупнейших фестивалей страны – в Лиду в день фестиваля приехало больше 100 000 человек. Инфраструктура с этим справлялась плохо, но, будем рассчитывать, в этом году все пройдет получше. По крайней мере, организаторы обещают в два раза больший фудкорт, в три раза большую санитарную зону, огромный кемпинг и много развлечений – будет и квест, и лунапарк, и фотозоны, и квизы… За транспорт тоже можете не беспокоиться: будет организован бас-тур из Минска.

DRANIKFEST

Когда: 30 сентября.

Где: этно-хутор «Зеленая роща» (Могилев).

Билеты: вход свободный.

Что делать: есть картофельные блины белорусской и других национальных кухонь. А вот выпить не получится – фестиваль безалкогольный.

Профессиональные повара говорят, что драник – не самый лучший символ нашей кухни, потому что у нас есть блюда и поинтереснее. Но картошка так прижились у белорусов, что змагацца с этим, видимо, не имеет никакого смысла. Тем более ниша качественных фольк-ивентов не такая уже и заполненная.

Этот фестиваль особенно ценен тем, что его делают общественные активисты из «Центра городских инициатив» вместе с Могилевским государственным университетом продовольствия. Перед фестом организаторы тайно посещают местные общепиты, дегустируют драники, а после выдают награду «Золотой драник» – такая вот народная звезда Мишлен.